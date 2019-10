Lugares onde cada signo deve estar no réveillon

Faltam apenas 89 dias para o fim do ano e a chegada de 2020, trazendo novas chances, escolhas e ares para nossa vida. Se você ainda não fez seu planejamento para o réveillon, esse é o momento certo para começar a se organizar e criar seu roteiro – e o seu signo pode influenciar na escolha do destino.

A astróloga Serena Salgado, do Astrocentro, selecionou, à CLAUDIA, os melhores lugares onde cada signo deve passar a virada do ano. Confira!

Áries

Áries é regente da guerra e, por isso, o ariano tem preferência por viagens inovadoras e diferentes. No Brasil, uma boa opção é um passeio por comunidades indígenas ou trilhas mais complexas e campings. Pensando nisso, Amazônia e o Pantanal podem ser destinos interessantes.

Já fora do país, a ilha Bornéu, localizada na Malásia, no Sudeste Asiático, oferece belas praias e uma densa vegetação tropical, além de possibilitar conhecer a fauna diversificada do local.

Touro

A pessoa taurina tem uma forte conexão com a terra e com a natureza, por isso deve buscar por locais mais tranquilos e cômodos, como um resort. Por não ser tão sociável, deve ser um ambiente sossegado, onde ele possa ficar com a família ou amigos próximos. Fernando de Noronha, em Pernambuco, Montes Verdes, em Minas Gerais, e Campos de Jordão, em São Paulo, oferecem recursos com hotelaria interessante, com um toque mais luminal e natural.

Para quem quiser viajar para outro país, uma boa opção para Touro são os lagos da Eslovênia ou Laos, país do sudeste da Ásia, conhecido pelas suas montanhas e pelos mosteiros budistas.

Gêmeos

O geminiano gosta de socializar, então precisa de um lugar onde haja muitas pessoas e variedade de atividades, sem fugir da área urbana. Ele pode até se hospedar em uma pousada e hotel, mas não quer passar o dia lá, pois quer conhecer pessoas e participar de festas. Por isso, a capital do Rio de Janeiro tem muito a ver com o geminiano, assim como Salvador, na Bahia.

Pensando em uma rota internacional, os Estados Unidos podem ser uma boa opção, com seus grandes centros urbanos que tanto oferecem atrações culturais, quanto sociais. Berlim, na Alemanha, também pode ser interessante.

Câncer

O canceriano prefere locais mais caseiros, como fazendas, e aprecia lugares onde haja uma alimentação prazerosa. Eles devem optar por destinos onde se sintam seguros e possam entrar em contato com animais. Por isso, um hotel-fazenda parece ser ideal para Câncer. Poços de Caldas, em Minas Gerais, por exemplo, oferece uma variedade para esse tipo de estadia.

Fora do Brasil, países como o Canadá e a Escócia são destinos bem amigáveis nesse sentido.

Edimburgo, na Escócia

Leão

O leonino se sentirá bem confortável em um local ensolarado e quente para o final de ano. Onde tem sol, tem alguém de Leão. Por isso, nada de fugir do hemisfério sul, onde será verão no final de ano. Trancoso, praia de Porto Seguro, na Bahia, e Búzios, no Rio de Janeiro, são destinos com bastante glamour e que possibilitam uma maior socialização, características que interessam o leonino.

Na América Latina, as ilhas do Caribe e Cancún, no México, oferecem sensações parecidas, com suas belas paisagens e festas conhecidas.

Virgem

O virginiano, assim como o taurino, prefere lugares mais sossegados e próximos à natureza. Além disso, a pessoa de Virgem precisa de atividades intelectuais, então procura destinos onde possa ler, jogar com amigos ou que tenham Internet. A capital de São Paulo, por exemplo, oferece diversos museus e bibliotecas. Mas se a preferência for por locais mais sossegados,onde eles possam repor as energias, os resorts são interessantes.

A Itália oferece uma boa experiência gastronômica, o que também agrada o virginiano, além de atrações culturais e intelectuais, sendo uma boa opção internacional.

Libra

O libriano gosta de lugares mais românticos e acolhedores, como Gramado, no Rio Grande do Sul. Campos do Jordão, onde há muitos estabelecimentos para apreciar um bom chocolate suíço e chalés para se hospedar com a pessoa amada, também é ideal para Libra. Praias podem ser interessantes também, desde que sejam mais isoladas.

Internacionalmente, Veneza, na Itália, é um dos lugares mais conhecidos quando se trata de romance. Um ponto turístico que pode agradar o libriano é a Ponte dos Suspiros, construída no século XV, onde, reza a lenda, o casal que se beijar por baixo dela garantem o amor eterno.

Escorpião

Escorpião prefere lugares isolados e misteriosos, que aguçam o autoconhecimento, como serras e grutas. Pensando nisso, São Tomé das Letras, município de Minas Gerais, é interessante por oferecer rotas onde o escorpiano pode conhecer casas construídas com pedras e peças artesanais feitas de quartzo.

Lugares exóticos também chamam a atenção de Escorpião. Fora do país, locais como Myanmar, a antiga Birmânia, ou Equador podem oferecer roteiros misteriosos que atraem o escorpiano.

São Tomé das Letras, em Minas Gerais

Sagitário

O sagitariano gosta de aventura, por isso deve buscar trilhas e locais com montanhas. Além disso, roteiros onde ele passa por diferentes cidades e conhece diferentes pessoas, culturas e comunidades, o atrai. O Nordeste e o Norte são destinos ideias para isso. Monte sua rota!

Se quiser sair do Brasil, conheça a África do Sul, onde é possível planejar um roteiro para conhecer diferentes comunidades e culturas, além de ver de perto os estádios que receberam a Copa do Mundo em 2010.

Capricórnio

Por conta do símbolo do signo do Capricórnio, que é uma cabra, o capricorniano gosta de montanha. Por isso, Monte Verde, em Minas Gerais, Teresópolis e Petrópolis, ambos no Rio de Janeiro, são destinos ideias, onde ele consegue ver montanhas e ter acesso a vistas aéreas.

A Patagônia chinela e as colinas do Himalaia são destinos internacionais perfeitos para proporcionar essa sensação de grandeza.

Aquário

O aquariano gosta de roteiros diversificados, em que ele possa aproveitar com os amigos e aprender coisas novas, como uma peça de teatro com um tema específico ou um show musical. Além disso, um local onde ele possa fazer algo diferente do comum, como observar as estrelas, é atraente. Para isso, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, cujos os principais pontos turísticos são os atrativos naturais, como o céu estrelado, e Brazópolis, em Minas Gerais, onde há o observatório astronômico, mantido pelo Laboratório Nacional de Astrofísica, são ideias.

Fora do Brasil, Grande Lago do Alqueva, em Portugal, oferece um céu com estrelas e constelações durante a maior parte do ano. Na Islândia, também é possível presenciar o fenômeno da aurora boreal, tornando a viagem um momento inesquecível.

Peixes

O signo de Peixes é governado por Netuno, deus do oceano. Por isso, estar à beira-mar é essencial para o pisciniano. Pensando nisso, planeje uma viagem para praias como Florianópolis, em Santa Catarina, e Fernando de Noronha, em Pernambuco. Outros locais interessantes para Peixes são aqueles que oferecem experiências históricas e místicas, como Ouro Preto, em Minas Gerais.

As Filipinas são formadas por mais de 7 mil ilhas, sendo, então, um destino de praias paradisíacas e boa infraestrutura turística, perfeito para passar férias inesquecíveis.

Fernando de Noronha, em Pernambuco

