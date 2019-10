Não dá para acreditar, mas o ano já está chegando ao fim. Por isso, aquela expectativa para um 2020 com muita positividade e prosperidade já bate na porta, não é? Para que isso se torne realidade, alguns elementos naturais podem ajudar, combatendo as energias negativas.

As pedras e os amuletos têm essa função, entretanto, como cada signo do zodíaco tem suas próprias características, há elementos específicos para cada um.

Para entender melhor, os especialistas do Astrocentro separaram quais são as pedras e os amuletos essenciais para cada signo em 2020. Confira!

Áries

Por ser um signo de fogo, a garantia de proteção para os arianos vem de pedras com jaspe, quartzo, diamante e rubi. Elas ajudam a manter o equilíbrio, a harmonia, o bom humor, além de contribuir também para questões amorosas e proteger contra possíveis decepções.

Já como amuleto, a ariana deve ter em mãos a chave de metal, alumínio, prata ou ouro, que pode ser usada em um colar ou até mesmo no bolso de alguma roupa. Esse talismã ajuda a atrair abundância e sucesso!

Touro

Touro é um signo de terra e, por isso, as pedras que trazem proteção são quartzo, rosa, jade, safira e coral, que garantem abundância e fertilidade, afastando energias negativas e atraindo sorte.

Como amuleto, o mais recomendado para a taurina é o pingente de meia-lua, feito de prata, ouro, bronze, cobre ou âmbar. Ele dá força interior, protegendo as pessoas desse signo de qualquer situação indesejada e ajudando a manter a estabilidade econômica.

Gêmeos

Olho de tigre, topázio e ágata são as pedras que vão dar proteção às geminianas em 2020! Elas servem para fortalecer a mente, o corpo e o espírito.

Já a coruja é o amuleto que carrega consigo energias positivas. A imagem do animal pode ser usada em acessórios, como brincos, colares, pulseiras, de preferência de prata, bronze ou cobre. Estilo e proteção em uma só peça!

Câncer

As pedras protetoras para quem é do signo de câncer são as seguintes: estrela, pérola e opala, que fortalecem a alma, a vida amorosa da canceriana, assim como sua saúde.

O amuleto recomendado para as cancerianas é o olho grego, que atrai paz e protege contra o olho gordo, criando uma verdadeira barreira contra as más influências e energia negativa. Ele é encontrado em bijuterias, como pulseiras e colares e, até mesmo, em chaveiros.

Leão

Para Leão, signo de fogo, a pedra do sol ou a ônix trazem maior proteção, pois ajudam os leoninos a terem mais paciência, segurança e afasta as energias negativas do ambiente ao redor dele.

Já como amuleto, a serpente chinesa do Feng Shui é ideal. Ela oferece fortuna e proteção em todas as áreas da vida. Além disso, ter uma estátua de dragão chinês impõe um símbolo de poder, nobreza e sorte na sua casa. Invista nesta decoração!

Virgem

Se você é virginiana, invista em pedras como opalina, turquesa e cornalina, pois ela te ajudarão a deixar a saúde em dia, além de proteger contra toda a negatividade.

Carregue consigo para todos os lugares o olho turco ou olho de peixe. Esse amuleto te ajudará a alcançar seus sonhos e objetivos com muito sucesso.

Libra

As pedras que não podem faltar para quem é do signo de Libra são quartzo rosa, esmeralda ou safira. Elas ajudam a aumentar a criatividade e a tomada de decisões corretas, além de darem uma super forcinha para os assuntos do coração.

Como amuleto, opte pelo pingente de sol em ouro, prata ou bronze, que te ajudará a irradiar energia positiva!

Escorpião

Ônix, berilo e o ímã são as pedras ideais para as pessoas de Escorpião, pois ajudam a atrair abundância e a manter a concentração para tomar decisões importantes.

Já o amuleto da sorte para as escorpianas é uma joia de ouro autêntica, que garante proteção e boas energias.

Sagitário

Quer atrair saúde e evitar doenças? Tenha consigo pedras como a ametista, a turquesa e a azurita, as recomendadas para Sagitário.

Para atrair tranquilidade e equilíbrio, carregue na bolsa ou na carteira uma folha de louro.

Capricórnio

As pedras protetoras ideais para quem é do signo de Capricórnio são essas: ônix, a safira e a pérola. Elas atraem poder, abundância e ajudam a manter uma amizade verdadeira, afastando pessoas ruins e negativas de sua convivência.

O amuleto ideal é a folha de bétula, que ajuda na limpeza das energias ruins, afastando a negatividade das capricornianas.

Aquário

Para Aquário, as pedras protetoras são o cristal de quartzo, ágata e granate, que favorecem a amizade, ajudando a preservá-las por bastante tempo. Além disso, com elas, você consegue um maior controle das emoções, ideal para aqueles dias mais estressantes.

A pirâmide é o amuleto que trará mais vitalidade ao signo, mantendo o entusiasmo mesmo com a rotina. Ela pode user usada em acessórios, como brincos e pulseiras, e, também, em pingentes.

Peixes

Momentos de turbulência pedem equilíbrio emocional e paz. Para isso, as piscianas precisam ter consigo pedras como ametista e coral.

Já como amuleto, um pingente ou brinco em formato de peixe é o mais recomendado. Isso porque ele ajuda a trazer felicidade, prosperidade e abundância no amor.

