Horóscopo da semana de 9 a 15/12: tranquilidade e fluidez

A semana se inicia com a Lua entrando em Touro mas a grande estrela dessa semana será Mercúrio migrando para Sagitário, já nessa segunda-feira (9). Segundo astróloga Serena Salgado, do Astrocentro, essa movimentação é positiva e tem tudo a ver com o clima que esperamos essa época do ano “é sem dúvida uma fase mais gostosa, mais tranquila, onde as conversas fluem melhor”.

Até o dia 13, um aspecto pede cuidado extra: uma quadratura do Sol, que está em Sagitário, com Netuno.”Esses aspectos deixam tudo na ilusão, no exagero, o que deixa fácil as pessoas caírem em golpes. Outro aspecto importante da semana é a sexta-feira 13, que por si só já traz diversos elementos místicos. Do lado astrológico, dessa vez, a data vem com a Lua em Câncer, o que, segunda a astróloga, reforça o força de magia no ar.

Áries

No dia 9, a Lua em Touro promete foco no lado financeiro, com muito pé no chão. A virada da Lua para Gêmeos, nos dias 11 e 12, traz muita abertura para a comunicação. Juntando os dois aspectos, é uma fase boa para o ariano fazer suas compras de Natal. brasileira só as pessoas para a vida e o mercúrio abre a mente, né do Ariano para isso. Já no dia 13, a Lua em câncer pede mais acolhimento e momentos em família. Nessa fase, talvez você se sinta mais vulnerável, o que pode representar uma sexta-feira e um sábado de mais recolhimento.Já no domingo, o céu passa a se movimentar para que ariano possa festejar à vontade, com a ajuda do Sol, entrando em Sagitário.

Touro

A semana começa com a Lua em seu signo. O que faz com que o taurino foque em buscar o melhor para ele. É um período para entender algumas questões mais profundas. Depois, quando a Lua segue para Gêmeos, nos dias 10, 11 e 12, você terá um impulso para ganhar mais dinheiro. No final da semana, começa um período ótimo para estudar, ler ou buscar pessoas com uma afinidade maior, com quem você goste de aprender. No Domingo, 15, a dica é ficar mais quieto. A conjunção de Saturno e Plutão Vênus continuam em Capricórnio e ajuda a desempenhar atividades com mais pé no chão, né?

Gêmeos

No início da semana, o ideal é tentar agir com tranquilidade. É um período para observar mais e falar menos, o que nem sempre é fácil para um geminiano. Da metade do dia 10 para frente, já volta uma fase em que você pode começar, aos poucos, a se expor. Se for possível, espere até o dias 11 e 12, quando a lua estiver no seu signo. Na sexta-feira, 13, com a Lua cheia é o momento de focar no lado financeiro. Se você conseguir guardar um pouco de dinheiro, poderá ter um retorno interessante. No dia 15, com a Lua caminhando para o signo de Leão, o geminiano estará mais alegre e aberto para as pessoas e pronto para fazer as coisas acontecerem.

Câncer

Com Lua em Touro logo no começo da segunda-feira, é boa você parar refletir e planejar o que quer para semana. Isso ajudar a ter mais coerência. Já nos 10, 11 e 12 é melhor ficar mais observando, tranquilo, os acontecimentos. A Lua Cheia da sexta-feira, 13, chega forte e o canceriano pode se sentir incomodado com tanta energia rolando. Preste atenção pois, ao menos tempo que você pode estar com mais pique, também pode de exagerar um pouco nas emoções e deixar tudo mais confuso e caótico. No dia 15, domingo, é bom momento de parar e planejar os gastos de final de ano.

Leão

No começo da semana, a Lua já traz questões profissionais importantes que, se bem aproveitadas, podem trazer principalmente muitas ideias mas com foco e disciplina. A Vênus em conjunção com Saturno e Plutão ajuda a fincar mais o pé no chão. Depois a Lua vai para Gêmeos, o que para Leão é bom pois você se diverte mais, entra em contato com amigos e faz mais social. Nos dias 13 e 14 é boa fase para ficar mais na sua e trabalhar mais espiritual.

Virgem

A Lua em Touro pede abertura de mente para fazer as coisas, mesmo as básicas ou concretas. A ideia é tentar agir com menos foco na rotina. Quando a Lua estiver em Gêmeos, no meio da semana, traz também as questões profissionais muito forte. O virginiano deve fazer o algo que sabe bem: estudar de forma estruturara para ter resultado mais legais. A Lua em Leão dos dias 13 e 14 traz um bom momento para sair e socializar com mais pessoas, para expandir seu círculo social. Já no dia 15 o ideal é ficar mais tranquilo e recolhido em casa.

Libra

A energia da Lua em Touro traz a necessidade de reflexões internas. Lembrando que Vênus, que rege essa lua em Touro, está em Capricórnio, então é bom trabalhas nos aspectos mais básicos e importantes para seu lar, família e cotidiano. No meio da semana a Lua migra para Gêmeos o que vai deixar o libriano mais ele souber mais solto e mais divertido. Esse astral vai até o dia 12, quando a Lua fica cheia e pode te despertar algum conflito interno mas nada muito intenso. Dia 13 deve haver uma preocupação muito forte com ligado à carreira. É um bom momento de usar a sua intuição. No final de semana, principalmente no domingo, o lado social estará bem ativado.

Escorpião

A energia do seu signo pega de frente essa Lua em Touro, o que pode desestabilizar um pouco o lado do relacionamento, trazendo um pouco insegurança ou medo. Você pode sentir a necessidade de aumento tempo de criar possibilidade novas dentro da vida, especialmente no campo afetivo. Durante os dias 10, 11 e 12, é legal buscar livros e leituras sobre autoconhecimento. Já na sexta-feira, com a Lua Cheia em Câncer, sua intuição estará a mil. É um momento cheio de inspiração para fazer pedidos e rituais.

Sagitário

A comunhão de Júpiter com o Sol vai rolar sábado e domingo deve favorecer os sagitarianos, já que o planeta é o regente do signo. A grande mudança de Mercúrio no dia 9 trará mais eloquência e o sentimento de que a fase mais densa passou. A Lua em Touro trará uma necessidade de equilibrar o cotidiano com mais pragmatismo. A partir do dia 10, com a Lua em Gêmeos, você estará mais voltado para o lado afetivo. No dia 14, Júpiter estará mais envolvido com o Sol, seu regente, o que fazem as coisas melhorar.

Capricórnio

A Lua em Touro formando uma ligação com Vênus, Saturno e Plutão faz com que você consiga resolver pendências, seja ainda mais prático e avance muito nas coisas, com uso de criatividade e liderança. Nos dias 10, 11 e 12 você estará mais falante e aberto a resolver as coisas com muito diálogo. Depois, a Lua Cheia mexe muito com sua área afetiva – isso tende a ser uma fase bem marcante nesse aspecto. Dia 15 pode ser um bom momento para trabalhar intimamente as coisas com mais tranquilidade.

Aquário

A Lua em Touro pode gerar um pouco de conflito já na segunda-feira, o ideal é tentar ser pragmático na hora de resolver embates. Mas logo em seguida a Lua vai para Gêmeos e tem tudo para o aquariano ficar mais solto, leve e brilhar. A Lua Cheia vai abrir muitas portas. Os dias 12 e 14 evem trazer um envolvimento forte para área de trabalho – você pode alcançar projeção e destaque. No dia 15 o foco será totalmente seu lado afetivo.

Peixes

A Lua em Touros traz a tona a questão da comunicação do dia a dia. Num primeiro momento você deve mais observar as pessoas ao seu redor para depois conseguir ser mais prático ao resolver as coisas. Quando a Lua chega em Gêmeos, por volta do dia 12, o foco será a família e o lar. No 13 você estará especialmente intuitivo. Aproveite. Por fim, no dia 15, se sentirá mais focado e centrado, buscando soluções novas para problemas antigos.

