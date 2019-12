Horóscopo: as previsões de Susan Miller para dezembro

Sagitário

22/11 a 21/12

Em relação às finanças, apesar de detestar restrições, há tempos você vem transformando menos em mais. Mas prepare-se porque está a caminho uma mudança cósmica trazendo, além dos frutos de seu trabalho, boa sorte financeira. Duas datas serão especialmente benéficas. No dia 15, é possível que surja um lucrativo projeto. Por isso, nesse período, evite sair de férias e mantenha-se acessível. No dia 26, a Lua nova em Capricórnio vai ajudá-la a conquistar os maiores rendimentos dos últimos anos. Uma fonte de renda estável também deverá se concretizar. A Lua cheia do dia 12 promete ser um bom momento para firmar uma forte aliança comercial. Contudo, tal qual em um casamento, você e seu parceiro de negócios precisarão chegar a um entendimento sobre como o dinheiro será aplicado.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Uma série de testes enviados por Saturno direcionou você até aqui, permitindo-lhe assentar as bases de sua vida. Não foi uma jornada fácil, mas resultou em rápido amadurecimento. Sua família e seus amigos já perceberam as mudanças e admiram o percurso que você vem construindo. Logo no dia 2, Júpiter entrará no seu signo. As pessoas que conhecemos quando esse astro nos visita são de extrema importância e, no seu caso, irão contribuir para a realização de seus objetivos pessoais e profissionais. Sua maior conquista, porém, será encontrar o amor verdadeiro. Nos dias 14 e 15, há boas chances de conhecer alguém inesperadamente. A atração será instantânea. A Lua nova do dia 26, durante o eclipse solar, trará oportunidades de toda sorte, mas 27 será o melhor dia do ano. Reserve a data para plantar a semente de algo que deseja muito ou apenas se presenteie com um dia em um spa. Em 2020, com os astros a seu favor, terá um ano abençoado.

Aquário

21/1 a 19/2

Mais do que nunca, você precisará de um tempo a sós para refletir sobre o que passou e planejar o ano que se aproxima. Ele deve ser um dos melhores da sua vida. Para aproveitá-lo ao máximo, analise o que realmente está funcionando agora e o que terá que ser deixado para trás. Reflita também sobre seus objetivos. No dia 2, com a entrada de Júpiter em Capricórnio, encerra-se um longo ciclo, dando início a um novo. A Lua cheia do dia 12 iluminará seu setor amoroso, fortalecendo-o. Talvez você e seu parceiro até resolvam ter um bebê. Se já têm filhos, eles serão motivo de orgulho. Caso esteja pensando em mudar de casa ou reformá-la, o período será propício para movimentar seus planos – ainda que as festas de fim de ano possam trazer alguns entraves. Seu grande momento chegará com a Lua nova do dia 26. Boas novas virão. Guarde-as em segredo por mais algum tempo, mas lembre-se de que precisará de um intermediário para alcançá-las. E, então, você brilhará de felicidade!

Peixes

20/2 a 20/3

Dezembro promete ser extraordinário. Relacionamentos, decisões e projetos empacados voltarão a avançar. Você sentirá a energia e o otimismo se renovarem. Marte sugere a possibilidade de uma longa viagem internacional. Apesar de contar com a companhia de um amigo, você terá que dedicar parte de seu tempo a um compromisso de negócios. Aliado ao planeta vermelho, seu regente, Netuno, fará do dia 13 um momento mágico. Ao usar a criatividade no trabalho, você se destacará entre os demais. A Lua cheia do dia 12 será voltada para a família. Você poderá hospedar um parente ou se dedicar a preparar a casa para as festividades. Material ou espiritual, um sonho de longa data estará em vias de se realizar. A Lua nova do dia 26 lhe dará uma rara oportunidade, com o auxílio de um amigo. Um projeto de sua autoria trará não só sucesso mas também ofertas e recompensas financeiras. Se eram essas as notícias que você esperava, pode celebrar!

Áries

21/3 a 20/4

Este mês é o primeiro de uma fase de muita sorte na carreira para os arianos. No dia 15, Urano, o planeta das surpresas, estará no seu setor do trabalho e se encarregará de trazer boas novas – talvez um novo emprego, um aumento, promoção ou reconhecimento. O efeito será ainda maior com a chegada da Lua nova do dia 26. Ela abrirá portas para oportunidades que você buscava há muito tempo e ajudará nas finanças, permitindo-lhe quitar possíveis dívidas. Por mais difícil que seja, o ideal é não sair de férias entre o Natal e o Ano-Novo porque essa deve ser a semana mais importante para sua carreira em uma década. Aproveite! Antes disso, se puder, passe o período de 11 a 15 longe de casa – a viagem promete ser bem divertida. Neste mês tão voltado para o lado profissional, os astros também reservam surpresas no amor. Você pode conhecer alguém especial ou até se apaixonar por uma pessoa da empresa. Esse poderá ser o grande acontecimento de 2019 e até de 2020.

Touro

21/4 a 20/5

Você estará muito animada este mês! Aproveite o alto-astral e a energia positiva para fazer uma viagem. Vários astros alinhados com Capricórnio transformarão qualquer escapadinha em uma experiência memorável. Aguarde também por novidades sobre algum projeto em que está envolvida. Será uma boa chance de fechar o ano com chave de ouro. Se estiver solteira, Vênus em Capricórnio do dia 1º ao 19 poderá ajudá-la a encontrar um novo amor. Caso esteja comprometida, é possível que o envolvimento se torne mais sério, levando vocês ao noivado. No dia 15, deve chegar uma notícia inesperada, mas provavelmente boa – não se preocupe. O período também será propício para resolver problemas legais que impliquem documentos ou vistos. A Lua nova do dia 26 poderá fazer do final do ano um momento muito especial, em que você irá se sentir completa e feliz. Talvez surja uma oportunidade de passar o Réveillon em um ambiente novo e luxuoso.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Suas finanças serão muito beneficiadas este mês graças ao posicionamento de Júpiter em Capricórnio pela primeira vez em 12 anos. Com mais dinheiro, você terá que se organizar melhor para não perder o controle dos gastos e quitar as dívidas. Lembre-se de que a atitude mais inteligente a tomar agora é poupar para outro momento não tão favorável. Considere, inclusive, contratar um consultor financeiro. Perto do dia 15, talvez você participe de um evento ou de uma reunião importante que poderá resultar em uma oferta lucrativa. Com a Lua nova do dia 26, algum assunto ou problema antigo pode voltar à tona. Considere como uma oportunidade de finalmente resolvê-lo. Em relação ao amor, seu parceiro deverá demonstrar interesse em dar um passo a mais na relação perto do dia 11. Se for solteira, terá também seu momento de sorte com a chegada de Vênus em Aquário no dia 20. Você certamente estará brilhando e chamando a atenção, e esse magnetismo deverá se estender até o dia 13 de janeiro.

Câncer

21/6 a 21/7

Se, durante o ano, você enfrentou problemas no setor amoroso ou teve dúvidas quanto a seu relacionamento, este mês chega para mudar tudo. A partir de agora, seu parceiro será sua maior fonte de felicidade e certezas. No trabalho, o momento também é de prosperidade. Aproveite para desenvolver novos projetos e se dedicar ao que realmente gosta. Com vários planetas na área profissional, tudo indica que você está no caminho para o sucesso. É provável que conquiste uma posição de mais poder e responsabilidade em breve – e, por tabela, um aumento. Marte em Escorpião favorece as solteiras, que poderão conhecer um novo amor. Até o dia 3 de janeiro, você receberá vários convites para sair. Invista mais em si mesma e busque maneiras de melhorar sua autoestima para desfrutar o momento. A Lua cheia do dia 12 em Câncer pedirá mais descanso. Reserve um tempo para, com calma, refletir sobre o ano que se encerra e mentalizar tudo o que deseja para 2020.

Leão

22/7 a 22/8

Como em todo fim de ano, você estará muito atarefada. Seu trabalho trará inúmeras demandas para cumprir até lá. Dedique-se a elas e, mesmo que seus amigos insistam em sair e curtir, foque na sua carreira. O esforço não será em vão. Graças à conexão entre Urano e Júpiter, logo conseguirá o reconhecimento e a reputação que merece. Você deverá receber parentes ou amigos de longe para as festas, o que deixará sua casa movimentada. Apesar da correria, tire um tempo para providenciar a decoração de Natal. Além de tornar o lar mais agradável, será uma forma de relaxar um pouco em meio a tanto trabalho. Para começar 2020 com o pé direito e a saúde em dia, que tal colocar em prática desde já aquele programa de exercícios tantas vezes postergado? Quanto mais cedo, melhores serão os resultados. A partir do dia 21, o Sol estará atuando a seu favor no setor do romance. Tire proveito da agenda cheia de compromissos sociais para conhecer novas pessoas e, quem sabe, um novo amor.

Virgem

23/8 a 22/9

Entre todos os signos, as virginianas serão as mais beneficiadas neste mês. Prepare-se para várias surpresas boas! Depois de 12 anos, Júpiter entrará em Capricórnio no dia 2, permanecendo até 19 de dezembro de 2020. Nesse período, o astro estará favorecendo o setor romântico do seu mapa. Com esse cenário propício, você terá grandes chances de encontrar o amor verdadeiro. Em busca de compromissos mais sérios, e não de relacionamentos casuais, será a primeira vez em muitos anos que você dedicará um tempo específico para sua vida amorosa. Isso irá revigorá-la para a volta ao trabalho depois das férias de fim de ano. A Lua nova e o eclipse do dia 26 também vão ajudá-la a conhecer alguém interessante. Caso já esteja comprometida, é provável que você fique noiva ainda este ano. A partir do dia 27, verá aflorar sua criatividade, o que irá incentivá-la a desenvolver algum projeto importante. Ele será rapidamente aprovado e trará uma grande recompensa em dinheiro.

Libra

23/9 a 22/10

Pela primeira vez em uma década, Júpiter estará em seu setor do lar. Assim, caso esteja pensando em se mudar, você terá grandes chances de encontrar o imóvel perfeito – e por um ótimo preço – a partir do dia 2. Talvez seja preciso procurar bastante, mas não aceite nada menos que o seu ideal. A Lua nova do dia 26 em Capricórnio, que ocorre durante um eclipse solar, também favorece mudanças, aumentando suas possibilidades de realizar esse sonho. O dia 27 deve ser o de maior sorte. Portanto, diante de uma boa proposta, seja assertiva e esteja pronta para fechar o acordo. Não se preocupe demais com o provável aumento das despesas, pois elas serão necessárias para as transformações que virão. Mesmo que nunca tenha pedido ajuda financeira para sua família, pode contar com ela agora. Se você precisar de um empréstimo, não hesite em recorrer aos seus pais ou a outro parente com quem tenha mais intimidade. Eles estarão dispostos a ajudá-la, fornecendo um forte apoio nessa fase.

Escorpião

23/10 a 21/11

Júpiter em Capricórnio estará iluminando seu setor da comunicação. Isso fará de 2020 um excelente ano para se dedicar a essa área. Quanto mais aprimorar suas habilidades, mais bem-sucedida você será. Um irmão (ou irmã) poderá estar mais presente em sua vida nos próximos meses para tocar um projeto de negócios ou ajudar outro familiar. Com Mercúrio em movimento direto desde 20 de novembro, você está liberada para fazer compras mais generosas neste fim de ano e presentear a família (ou você mesma) com aparelhos eletrônicos ou até um carro novo! Outra opção é viajar e relaxar para voltar revigorada ao trabalho. A Lua nova do dia 26, durante o eclipse solar, trará boas notícias. Simultaneamente, o Sol se alinhará a Júpiter, indicando que uma promoção pode estar a caminho. Apesar de ocupada, você encontrará tempo para o romance. Com a Lua cheia em Câncer e seu regente, Plutão, alinhado a Vênus, o fim de semana do dia 12 promete ser particularmente cheio de magia.