“Que crianças enxerguem o reflexo de seus rostos no meu”, diz Miss 2019

A Miss África do Sul, Zozibini Tunzi, de 26 anos, foi eleita na madrugada desta segunda-feira (9), em Atlanta, nos Estados Unidos, a Miss Universo 2019. A disputa final ficou entre ela, a Miss Porto Rico, Madison Anderson, que levou o segundo lugar, e a Miss México, Sofia Aragon, terceira colocada.

Formada em Relações Públicas, Zozibini fez um discurso na competição exaltando a representatividade negra:”Eu cresci em um mundo em que uma mulher com a minha pele, a minha aparência e o meu cabelo não era considerada bonita. Isso acaba hoje! Quero que as crianças enxerguem o reflexo dos seus rostos no meu”, disse Zozibini.

Zozibini é a primeira vencedora negra desde 2011, ano em que Leila Lopes, Miss Angola, venceu a edição do concurso realizada no Brasil. A última vez que o país ganhou foi 2017 com Demi Leigh Nel-Peters.

Raissa Santana, a Miss Brasil 2016, fez questão de parabenizar a vencedora pelas redes sociais. “E foi assim que @zozitunzi ganhou o miss Universo! Uma mulher forte, inteligente, linda e com um discurso tão verdadeiro! Estou em êxtase!”, escreveu Raissa, que foi a primeira negra a vencer a competição após 30 anos da vitória da gaúcha Deise Nunes.

Veja o momento do anúncio da vitória de Zozibini:

A Miss Brasil Julia Horta passou para a semifinal, em que 20 finalistas foram selecionadas, mas acabou deixando a competição na etapa seguinte. Com isso, não tivemos a sua participação no top 10.

Leia mais: Horóscopo da semana de 9 a 15/12: tranquilidade e fluidez

+ 5 projetos liderados por mulheres negras para conhecer