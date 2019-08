Horóscopo da semana de 26 de agosto a 1 de setembro: tudo vai fluir!

A semana se inicia com uma Lua no signo de Câncer, o que acarreta em uma forte onda de nostalgia e intimismo, explica Serena Salgado, astróloga do Astrocentro. Será preciso adotar uma postura mais simplista e racional para não deixar as emoções tomarem conta. Mas os desafios logo ficam para trás e as energias se renovam, fazendo com que tudo passe a fluir melhor. A conjuntura astral em Virgem favorecerá de modo especial os nascidos neste signo a partir do dia 30. Para os demais signos, o momento pede por mais meticulosidade e organização.

Áries

Desafios na área profissional e familiar podem tirar sua paz. Cuidado para não se deixar levar pelo mau humor ou acabará não aproveitando os bons momentos e a energia de proatividade que o meio da semana reservam para você. No final de semana, deixe a agitação de lado e trabalhe sua espiritualidade. Domingo será um bom dia para o amor.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Touro

A introspecção deve guiá-la nos primeiros dias da semana. Expor todas as emoções e sentimentos nem sempre é a melhor alternativa. Reflita bem sobre o que precisa fazer ou ficará perdida entre tantas dúvidas. A energia da Lua em Leão lhe ajudará a lidar com dilemas familiares. Invista em atividades que lhe proporcionem maior bem estar.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Gêmeos

Uma energia forte em seu campo financeiro pede maturidade e cuidado com especulações. Aos poucos, você sairá do casulo e voltará a ser mais alegre e comunicativa. Quando a Lua entrar em Virgem no dia 30, direcione seu foco para a resolução de problemas emocionais e domésticos. Feito isso, será a hora de curtir a vida!

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Câncer

Cancerianas começarão a semana com a sensibilidade mais aflorada que o normal. Será preciso ter muita praticidade e objetividade para lidar com as situações do dia a dia. Não deixe que aspectos negativos sobreponham os positivos em suas relações afetivas. Você também se sentirá mais confiante para tratar de assuntos financeiros e outras burocracias.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Leão

Quando a Lua estiver em seu signo nos dias 28 e 29, você receberá um novo fôlego de entusiasmo. A energia será bem positiva, ao contrário do desânimo e negatividade que pode tomar conta dos primeiros dias da semana. Próximo do fim de semana, comece a repensar seus planos financeiros. Bom momento para estruturar futuros investimentos.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Virgem

Período forte para as virginianas, especialmente na lua nova do dia 30, que ocorre em seu signo. Os astros lhe darão um gás extra para correr atrás de seus objetivos. Fase muito propícia também para cuidar da saúde. Antes disso, porém, será preciso muito cuidado com divergências com amigos e evitar agitações desnecessárias.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Libra

Ainda que a nostalgia pareça forte, não se prenda a ela. Deixe o passado para trás e pratique mais a paciência e a tolerância. Algumas questões familiares poderão lhe preocupar. Aceite os convites para sair com os amigos, afinal, diversão é sempre bem-vinda. Mas não deixe de cuidar da própria saúde e espiritualidade.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Escorpião

Sua percepção estará mais aguçada, apesar das tensões que a cercam. No campo profissional, mantenha uma postura confiante e não deixe de agir. Também evite se isolar: o contato com amigos será muito importante. Mas isso não significa que a quietude não será necessária. A chave está em saber dosar!

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Sagitário

Neste fim de agosto, as sagitarianas deixarão a criatividade um pouco de lado para lidar com burocracias. Será preciso muito foco e paciência para atravessar essa fase. Respire fundo para não sofrer com ansiedades e adote uma postura mais organizada ou terá dificuldades para agir.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Capricórnio

A semana começa com certa tensão e questões afetivas podem mexer com seu emocional. Mas não se deixe paralisar pelas preocupações. A partir do dia 30, o jogo vira e você sentirá uma onda de maior clareza, conseguindo dividir melhor seu tempo e se planejar com mais facilidade. Uma fase de progresso, sem dúvidas.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Aquário

Os problemas do cotidiano poderão azedar bastante seu humor, portanto tenha cuidado. Também fique atenta com desgastes na área afetiva. Disciplina e foco serão as palavras-chave para resolver pendências que têm se arrastado até aqui. A Lua em Libra fará do domingo um dia bem favorável para as aquarianas.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Peixes

Hora de sair do mundo dos sonhos, pisciana! Seja mais objetiva e conseguirá progredir. Bom momento inclusive para retomar projetos parados. Ainda que se sinta preocupada diante de algumas obrigações, saiba que a tendência é que tudo fluirá bem.

Leia a previsão completa para seu signo aqui.

Leia também: Guia da Lua: saiba o melhor momento para tomar decisões

+ Este signo em especial receberá muitos elogios nos dia 28 e 29

PODCAST De onde tirar forças para enfrentar a dor