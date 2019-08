Este signo em especial receberá muitos elogios nos dia 28 e 29

Agosto está chegando ao fim, mas isso não significa que as surpresas preparadas pelos astros já acabaram. Ao contrário: segundo as previsões da astróloga Susan Miller, para as arianas, o final do mês estará repleto de boas novidades.

Marte, regente do signo, entrará em Virgem no dia 18, trazendo destaque para a carreira. O trabalho produzido agradará à chefia e, nos dias 28 e 29, as arianas receberão muitos elogios.

O fluxo de dinheiro irá melhorar, aliviando as preocupações. Além da oportunidade de trabalhar com projetos mais sofisticados e complexos, elas conquistarão o reconhecimento e o respeito que merecem!

