Horóscopo: as previsões de Susan Miller para o mês de agosto

Metade do ano já passou e, com o Sol em Leão, agosto começa trazendo o fim do Mercúrio retrógrado, além de outros fenômenos e mudanças causadas pelos astros. Confira a seguir as previsões de Susan Miller para todos os signos em agosto de 2019:

Leão

22/7 a 22/8

Muito amor vem aí, seja você solteira ou comprometida. Com o Sol no seu signo e Júpiter em perfeito ângulo com a Lua nova, a vida romântica promete, e você dominará o jogo. Na carreira, porém, talvez precise recuar temporariamente, pois Urano tende a provocar tumulto. Tenha em mente que “depois” não significa “nunca”. Foque no amor e planeje os próximos passos no trabalho, mas não tome decisões importantes ainda. A Lua cheia do dia 15 deverá concretizar uma parceria importante, uma promoção ou um emprego de prestígio. Já no dia 30, será a vez de a Lua nova iluminar seu setor financeiro, trazendo ótimas notícias sobre renda. Saturno irá garantir uma fase de duradoura estabilidade. Mas não saia de férias ou poderá perder alguns benefícios que o Universo preparou para você.

Virgem

23/8 a 22/9

Mesmo uma pessoa diligente como você precisa descansar. Comece o mês tirando um tempo para refletir, priorizar objetivos e planejar os próximos 12 meses. O momento é ideal para fazer um check-up médico completo. Cuide bem de si mesma. Assim, você terá todas as condições para fortalecer corpo, mente e espírito. Com a Lua cheia do dia 15, sua presença no trabalho se tornará fundamental para a conclusão de um projeto importante. Mas o grande momento virá com a Lua nova do dia 30 no seu signo. Você embarcará em um novo capítulo da sua vida. Marte lhe dará a coragem e energia necessárias para realizar seus sonhos e, juntamente com Vênus, fará das virginianas as mais favorecidas no amor. Quando esses dois planetas estiverem em perfeita conjunção, no dia 24, seu magnetismo alcançará o grau máximo. Será o melhor dia para uma escapada com quem você ama. Se estiver solteira, viaje também e terá a chance de encontrar alguém interessante.

Libra

23/9 a 22/10

O forte impacto da Lua nova do dia 31 de julho nos seus planos vai se estender até os primeiros dez dias de agosto. Urano, planeta das surpresas, estará na sua casa das finanças, o que poderá envolver gastos extras. Tome cuidado para não perder o controle da situação. Tudo deve melhorar no final do mês, quando o astro se alinhará com Marte, trazendo boas notícias. É possível que você receba algum dinheiro inesperado que lhe permita colocar o orçamento em dia. Aproveite para sair e se divertir com os amigos. A segunda quinzena do mês será favorável ao romance. Você poderá conhecer alguém muito especial. A partir do dia 30, sentirá necessidade de um tempo livre de compromissos. A fase de calmaria deverá perdurar até meados de setembro. Por mais que adore sair, o melhor a fazer neste momento será se recolher um pouco. Mas fique tranquila. A Lua nova irá se encarregar de estimular sua criatividade. Experimente investir em algum hobby novo ou mesmo mudar a decoração da casa.

Escorpião

23/10 a 21/11

Agosto será o melhor mês para sua carreira. Você deverá receber ótimas notícias sobre trabalho. Evite viajar, principalmente nos primeiros dias, para não perder oportunidades profissionais únicas. Mas prepare-se também para enfrentar dificuldades com os concorrentes. Talvez o emprego que almeja seja muito disputado, e algumas pessoas estejam dispostas a tudo para conseguir a vaga. Você precisará mostrar paixão pelo que faz e se esforçar muito para provar que é a melhor candidata. A Lua cheia do dia 15 em Aquário poderá trazer novidades relacionadas ao seu lar. É provável que resolva trocar a decoração da casa para tornar o espaço mais confortável e aconchegante ou até mesmo mude de endereço. Já na Lua nova do dia 30, aproveite para relaxar e desfrutar a companhia da família e dos amigos. Fique bem atenta a todos ao seu redor. Alguém que você considerava simplesmente um amigo poderá dar sinais de que quer se tornar algo a mais.

Sagitário

22/11 a 21/12

Seu planeta regente, Júpiter, estará em ângulo perfeito com a Lua nova neste mês, fazendo com que os efeitos positivos dessa Lua a atinjam de maneira ainda mais forte. Você vai se sentir então feliz e completa. Júpiter, retrógrado desde abril, voltará ao movimento direto no dia 11, e você irá notar grandes avanços em sua vida. Até lá, porém, se tiver uma viagem marcada para o início do mês, pode ser que algum problema no trabalho atrapalhe seus planos. Talvez você tenha que adiar a programação até resolver tudo. Mas não se preocupe, porque, a partir do dia 15, com a Lua cheia em Aquário, o período se tornará mais propício para sair de férias. Se não puder viajar, procure se inscrever em algum curso do seu interesse. Expandir o conhecimento é sempre importante. Seu momento de brilhar chegará no dia 30, com a Lua Nova e o Sol influenciando sua carreira. Poderá, finalmente, conquistar a tão almejada promoção ou até mesmo um bom aumento de salário.

Capricórnio

22/12 a 20/1

Se estiver tentando fechar um acordo financeiro importante, pode contar com os astros. Eles estarão agindo a seu favor. No entanto, prepare-se para repensar o projeto porque os gastos poderão ser muito mais altos do que o valor que você estava programando. Procure se controlar para não estourar seu limite. Se possível, deixe para assinar o contrato ou documento nos dias 21 ou 29. A partir do dia 30, a presença de quatro astros em Virgem fará com que você se muito sinta feliz. Essa sensação deverá perdurar pelos primeiros dez dias de setembro. Aproveite o período para viajar e conhecer lugares novos. Se estiver estudando, a Lua nova do final do mês irá lhe assegurar posição de destaque pelos próximos 12 meses. O clima de romance no fim de semana dos dias 24 e 25, quando Marte e Vênus estarão em perfeita conjunção, será ideal para organizar uma viagem romântica. Curta bastante a companhia de quem você ama. Certamente, essa vivência fortalecerá ainda mais a relação.

Aquário

21/1 a 19/2

Para se dar bem neste mês, você deve evitar agir sozinha. Com vários astros na sua casa das parcerias, o caminho para o sucesso vai exigir a colaboração de outras pessoas. Um amigo pode ser essencial para ajudá-la a encontrar um sócio ou uma boa oportunidade de trabalho. Por isso, fique atenta às ideias e sugestões que receber. Planeje muito e evite fechar qualquer contrato ou assinar documentos nas primeiras três semanas do mês. A Lua cheia do dia 15 no seu signo vai deixar mais claro o que você busca em um parceiro. Se já estiver em um relacionamento, se sentirá completa e conseguirá resolver facilmente brigas ou discussões que venham a aparecer. Pode ser até que a relação avance e você fique noiva. No final do mês, deverá deixar o romance um pouco de lado para focar nas finanças. Isso pode lhe parecer desagradável, mas tenha em mente que a Lua cheia do dia 30 promete bons frutos e muita sorte. Talvez você ganhe até prêmios em sorteios ou loterias.

Peixes

20/2 a 20/3

Você vai permanecer completamente focada no trabalho nos primeiros 15 dias do mês. O período será muito produtivo e surgirão oportunidades incríveis de realizar novos projetos. Eles vão lhe trazer prestígio e reconhecimento, provando que seus esforços estão dando resultado. Procure, porém, pensar muito bem nas palavras que for usar ao falar com alguém ou escrever algo importante, pois Urano, o planeta das surpresas, estará no seu setor de comunicação e poderá provocar algumas confusões. A partir do dia 15, depois de tanto trabalho, você vai precisar descansar. Para alcançar o equilíbrio que corpo e mente exigem, experimente direcionar suas energias para outras áreas da vida. A Lua nova do dia 30 causará impactos positivos na esfera amorosa. Se estiver namorando, a tendência é de aumentar o grau de comprometimento da relação. Talvez vocês resolvam até mesmo ir morar juntos. Se for solteira, seu magnetismo irá ajudá-la a encontrar um par.

Áries

21/3 a 20/4

A primeira quinzena se mostrará promissora para o amor. Você será o centro das atenções da pessoa amada. Se deseja engravidar, esta talvez seja a melhor época do ano para tentar. Caso tenha uma folga, o dia 8 será especialmente propício para uma viagem. No entanto, o ângulo complicado entre Urano, a Lua nova e o Sol em Leão pode trazer despesas imprevistas, exigindo moderação nos gastos. Na Lua cheia do dia 15, a aura de romance se intensificará, cercando-a de afeto. Marte, seu regente, entrará em Virgem no dia 18, trazendo destaque para sua carreira. Seu trabalho agradará à chefia e, nos dias 28 e 29, você receberá muitos elogios. O fluxo de dinheiro irá melhorar, aliviando suas preocupações. Além da oportunidade de trabalhar com projetos mais sofisticados e complexos, você conquistará o reconhecimento e o respeito que merece. Marte e a Lua nova do dia 31 iluminarão o setor amoroso. Se estiver sozinha, fique atenta às pessoas ao seu redor.

Touro

21/4 a 20/5

Vênus e Marte estarão no seu setor do lar, agitando a rotina. É possível que você hospede um amigo ou familiar por alguns dias ou renove o ambiente, mudando a decoração. Mantenha-se flexível, pois Urano, o planeta das surpresas, pode impor obstáculos e reviravoltas inesperadas a seus planos, o que exigirá que você se reorganize. Se esteve ocupada com a carreira, prepare-se para brilhar, pois a Lua cheia do dia 15 irá compensá-la por seus esforços. Mas controle a vontade de sair de férias e fique em casa. Aquele bônus ou a resposta positiva que estava esperando pode estar a caminho. Aproveite para ir pondo o champanhe para gelar, pois haverá muito a comemorar. No dia 30, a Lua nova estará favorável ao romance. Solteira ou casada, o momento será sublime e memorável. Se tem filhos, programe uma viagem de fim de semana com eles. Será garantia de bastante diversão. Ou então, inspirada pela Lua nova, renda-se às atividades criativas. Os resultados poderão ser surpreendentes.

Gêmeos

21/5 a 20/6

Seu grande talento para a comunicação será bem aproveitado neste mês. No trabalho, você perceberá que contratou alguém com a energia e eficiência necessárias para o nível de profissionalismo de que você precisa. Talvez surjam viagens em seu calendário, em especial durante a primeira metade do mês. Mas Urano, o planeta das surpresas, em ângulo complicado com o Sol e a Lua nova, provocará atrasos repentinos em seus planos e grandes problemas com contratos. Como será impossível escapar das artimanhas imprevisíveis de Urano, redobre a atenção. A Lua nova do dia 30 trará a oportunidade de concretizar planos relacionados ao lar. Seu subconsciente estará antenado nesta última semana, captando informações de modo instintivo. Ainda que você não tenha como confirmar o que sua voz interior venha a lhe dizer, confie nela. Um segredo também poderá chegar aos seus ouvidos. Não se precipite. Procure refletir sobre o que descobriu e pensar no que fará antes de decidir que atitude irá tomar.

Câncer

21/06 a 21/07

O dinheiro tem sido uma preocupação nos últimos tempos e, neste mês, não será diferente. Caso esteja na expectativa do retorno de um investimento ou tentando conseguir um empréstimo, saiba que Urano em movimento retrógrado criará empecilhos para seus planos. Mas nem tudo está perdido. Conte com Júpiter para encontrar novas fontes de renda e com Netuno, que estimulará sua criatividade, o que será fundamental nessa fase complexa. Invista em novos projetos e expanda sua rede de contatos, pois as velhas parcerias e abordagens não funcionarão tão bem como antes. Essa instabilidade deve acabar na Lua cheia do dia 15, quando o dinheiro tão aguardado finalmente chegará. Alguém que acredita em seu potencial talvez intervenha, trazendo grande ajuda. Para arejar a mente, programe uma viagem nos últimos dias do mês. A Lua nova do dia 30 será perfeita para passar um tempo longe de tudo na companhia de uma pessoa muito querida. Viajar sozinha também pode ser uma boa ideia.

