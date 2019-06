Veja os horários dos jogos do Brasil na Copa do Mundo feminina

A Seleção Brasileira feminina participará de sua 8ª Copa do Mundo. A competição, sediada na França, começa na sexta-feira (7) e a grande final será exatamente um mês depois. A edição deste ano será a primeira na história das Copas femininas a ter os jogos transmitidos na TV aberta, em rede nacional.

As 24 seleções que disputarão a taça foram divididas em 6 grupos para a 1ª etapa, que acontecerá do dia 7 ao dia 17. A Seleção Brasileira está no grupo C, junto com Jamaica, Itália e Austrália. As duas equipes melhores classificadas por grupo passarão para as oitavas de final.

Após a cerimônia de abertura na sexta, a França receberá a Coreia do Norte no estádio Parc des Princes, em Paris, para o primeiro jogo. A Band e o SporTV transmitirão a partida às 16h, horário de Brasília. A estreia do Brasil será no domingo (9), contra a Jamaica.

Confira as datas, horários e locais dos jogos da Seleção:

9 de junho – 10h30 – Brasil x Jamaica (Stade des Alpes, Grenoble)

13 de junho – 13h – Brasil x Austrália (Stade de la Mosson, Montpellier)

18 de junho – 16h – Brasil x Itália (Stade du Hainaut, Valenciennes)

O Brasil participou de todas as edições da Copa do Mundo Feminina desde sua criação, em 1991. Neste ano, as meninas buscam um título inédito. A melhor colocação do time no campeonato foi em 2007, quando ficou em 2º lugar depois de perder para a Alemanha.

