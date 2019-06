Onde assistir aos jogos da Copa do Mundo Feminina

A relação da imprensa com o futebol feminino é um reflexo da desigualdade de gênero no Brasil. Mesmo com jogadoras mundialmente famosas, a televisão não transmite os jogos femininos e, assim, o interesse do público não cresce. Para muita gente, isso serve como justificativa para os salários mais baixos das jogadoras, a falta de patrocínio e o rendimento. A boa notícia é que, ao que tudo indica, a Copa do Mundo deste ano veio para acabar com esse ciclo.

Quais canais irão veicular os jogos?

Pela primeira vez desde que o torneio foi criado, em 1991, os jogos da Seleção Brasileira serão transmitidos na TV aberta como são os jogos masculinos. Quatro emissoras – Globo, SporTV, Band e BandSports – têm os direitos para fazer a transmissão. Em 2015, última edição da Copa feminina, os jogos foram transmitidos somente por canais fechados.

A Globo e a Band transmitirão apenas os jogos da nossa seleção, enquanto a SporTV e a BandSports ficarão encarregadas de todas as outras partidas. Para melhorar, a Globo terá um time de comentaristas mulheres como a ex-jogadora Milene Rodrigues e a jornalista Ana Thais Matos.

Uniforme novo

Além de ser a primeira a passar na TV aberta, a Copa de 2019 será a também a primeira em que o time brasileiro terá um uniforme desenvolvido especialmente para elas – e não herdado do modelo masculino. Esses fatores com certeza serão um grande passo para o esporte feminino.

O Brasil faz parte do grupo C da Copa, com Jamaica, Austrália e Itália. O primeiro jogo da Seleção será no domingo (9) contra a Jamaica. Confira aqui os horários dos outros jogos.

