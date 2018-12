Copa do Mundo Feminina será transmitida pela 1ª vez pela Rede Globo

Criada em 1991, a Copa do Mundo Feminina é conhecida por ter menos visibilidade que os campeonatos masculinos. Mas nesta edição de 2019, os jogos serão transmitidos, pela primeira vez, em rede nacional.

Quem será o responsável por exibir as partidas é a Rede Globo, ao lado da Globoesporte.com. A emissora decidiu passar apenas as partidas da seleção brasileira, já o SporTv será o único canal da televisão que exibirá todos os jogos.

A Copa do Mundo de futebol feminino conta com 24 seleções e será realizada na França entre 7 de junho e 7 de julho de 2019. O torneio terá 11 sedes espalhadas pelo país europeu, incluindo o estádio do Lyon, com capacidade para 58 mil pessoas.

O Brasil fará parte do Grupo C, que inclui ainda os times da Austrália, Itália e Jamaica. A estreia do Brasil será no dia 9 de junho de 2019, diante da Jamaica, em Grenoble. Na segunda rodada, o duelo será contra a Austrália, no dia 13, em Montepellier. Cinco dias depois, as brasileiras fecham a participação na fase de grupos contra a Itália, no dia 18, em Valenciennes.

Confira os grupos do torneio:

Grupo A: França, Coreia do Sul, Noruega e Nigéria

Grupo B: Alemanha, China, Espanha e África do Sul

Grupo C: Austrália, Itália, Brasil e Jamaica

Grupo D: Inglaterra, Escócia, Argentina e Japão

Grupo E: Canadá, Camarões, Nova Zelândia e Holanda

Grupo F: Estados Unidos, Tailândia, Chile e Suécia

Leia também: Angelina Jolie leva filhos para compras de Natal

+ Miss Brasil desfila com traje típico e se transforma em beija-flor; vídeo

Siga CLAUDIA no Instagram