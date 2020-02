Ecobags e outras alternativas a sacolas plásticas

Carrinhos e sacolas biodegradáveis podem substituir as sacolas plásticas

Foto: Divulgação

As sacolas plásticas têm prejudicado o meio ambiente durante séculos. Uma sacola demora, pelo menos, 300 anos para se decompor. Conheça alternativas do bem para você se livrar dessa inimiga da natureza com muito estilo.

Sacola biodegradável

Material: combinação de plástico derivado do petróleo com cana-de-açúcar, amido de milho ou de mandioca, entre outros.

Preço R$ 0,19.

À venda nos supermercados de São Paulo a partir de 2012.

Saiba que… demora de três meses a dois anos para se degradar. O plástico tradicional leva de 300 a 400 anos.

Sacola retornável

Material: TNT ou tecidos à base de algodão.

Preço: de R$ 1 a R$ 1,80.

Saiba que… a empresa Sacola Retornável.com fabrica as sacolas com tecido feito a partir de garrafa pet. O produto tem durabilidade estimada em cinco anos. Como é de tecido, pode ser lavada.

Carrinho

Material: deve ser revestido de PVC, de lona de polietileno ou de tecido.

Preço médio R$ 53,39.

Saiba que… segundo João Sanzovo, diretor de sustentabilidade da Apas (Associação Paulista de Supermercados), há um projeto que prevê a criação de um estacionamento para a venda de carrinhos dentro do supermercado.

Acordo do bem

O governador de São Paulo Geraldo Alckmin, o secretário estadual do meio ambiente Bruno Covas, e o presidente da Apas João Galassi assinaram um acordo que prevê, até o início de 2012, uma revolução nos supermercados: os estabelecimentos deixarão de fornecer sacolas derivadas de petróleo aos clientes. Outras cidades do país já analisam proposta semelhante.

O que eu faço com o meu saco de lixo?

Empresas como a higiene e cia. desenvolveram e colocaram à venda sacos de lixo biodegradáveis. O processo de degradação deste material tem início dois meses após o uso. Outra solução amiga do meio ambiente é utilizar sacos de grande capacidade (100 litros), que suportam mais lixo e duram mais tempo.