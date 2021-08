Dia dos Pais: 15 mensagens carinhosas para enviar para o seu pai

O Dia dos Pais é uma das datas comemorativas mais esperadas do ano, seja pelo hábito de se reunir em família ou pelo significado afetivo que a data carrega.

O foco de quem tem um pai presente ou alguma figura que represente a paternidade em sua vida é sempre de fazer com o que este dia seja especial.

Com as recomendações para o isolamento ainda presentes em nossa realidade, a comemoração ainda exige cuidado, como o distanciamento social.

Sabemos que tempos melhores estão cada vez mais próximos, mas enquanto eles não chegam em sua totalidade, selecionamos 15 mensagens para você enviar ao seu pai – ou algum outro papai que conheça. Vale encaminhar por WhatsApp, falar por ligação ou presencialmente, caso você more com ele ou esteja com uma distância segura.

“Ser pai não é apenas gerar vida, é criar raízes, é ensinar, se dedicar e compartilhar sentimentos. Parabéns pelo seu dia. Te amo muito!”

“Pai, obrigada por toda dedicação, apoio e amor que você sempre demonstrou por mim. Com você descobri que até os momentos mais simples podem ser inesquecíveis e extremamente divertidos. Nunca se esqueça do quanto te amo!”

“Os verdadeiros pais cuidam, dão amor, corrigem e protegem seus filhos em qualquer situação. Obrigada por ter feito tudo isso e muito mais por mim. Feliz Dia dos Pais. Te amo muito!”

“Agradeço por tudo que você enfrentou e por todo amor que sempre compartilhou comigo mesmo nos momentos difíceis. Pai, parabéns pelo seu dia e conte comigo para tudo.”

“Parabéns, papai! O senhor é motivo de orgulho, agradecimento e, principalmente, de amor incondicional. Feliz dia para o melhor pai do mundo!”

“Pai é aquele que está ao seu lado mesmo que, para isso, tenha que enfrentar o mundo inteiro. Ser pai é ser inspiração e amor. Feliz Dia dos Pais!”

“Ser pai é plantar e criar raízes, é ensinar segurando a mão com coragem e determinação. Obrigada por tanto! Feliz Dia dos Pais!”

“Obrigada, meu pai, por ter me dado o maior presente que pode ser dado à outra pessoa: você acreditou em mim. Feliz Dia dos Pais!”

“Pai, você é o meu porto seguro e minha grande inspiração de vida. Te amo! Feliz dia para o melhor pai do mundo!”

“Desde pequena que sigo os passos de um grande homem, e a ele devo tudo que sou. Feliz Dia ao meu pai!”

“Você é meu pai, mas também um amigo, um apoio constante, meu porto seguro eterno. Hoje te desejo um Dia dos Pais, meu grande parceiro de vida!”

“Apesar de complexa, a viagem pela paternidade é considerada a mais prazerosa da vida de um homem. É um prazer saber que percorremos ela lado a lado, meu querido pai. Feliz Dia dos Pais!”

“Pai é uma palavra curta, porém muito doce e bonita. O seu grande significado é necessário para representar grandes homens iguais a você. Feliz dia, meu amado pai!”

“Ser pai é ser exemplo, amor e presença. É ser firme e ao mesmo tempo coração mole. Feliz dia dos pais, papai! Você é a minha inspiração e eu amo você com todo o meu coração!”

“Papai, o senhor é um homem que deu e ainda dá o melhor de si para cumprir a tarefa de estar ao meu lado. Parabéns pelo seu dia!”