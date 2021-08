14 presentes para o Dia dos Pais por até R$ 150

Neste domingo (8), é comemorado o Dia dos Pais. A figura paterna é muito especial e particular, ou seja, você cria um vínculo com que compartilha com uma vivência de respeito, amor, aprendizado e cumplicidade ao seu lado. Às vezes, o laço é sanguíneo, mas também pode ser uma conexão sentimental e do coração.

Se você quer presentear esse parceria nesta data mas ainda não sabe o que dar, não se preocupe! Confira 14 opções de presentes para agradar diversos gostos.

As sugestões vão desde itens para casa a bebidas. Tem ótimas opções para montar um kit churrasco ou até mesmo completar a adega. E, para tornar a data ainda mais especial, lembre-se de passar tempo de qualidade com sua família, mesmo à distância.

Casa

1) Maleta de ferramentas com 129 peças – R$ 109,90 | Compre aqui

2) Ice Cooler 36 litros – R$ 140,79 | Compre aqui

3) Smart Lâmpada Intelbras – R$ 69,00 | Compre aqui

4) Parafusadeira Tramontina – R$ 109,99 | Compre aqui

5) Canivete – Kit de Ferramentas 15 funções – R$ 28,90 | Compre aqui

Cozinha

6) Tábua retangular para churrasco – R$ 25,90 | Compre aqui

7) Conjunto com 5 facas – R$ 125,90 | Compre aqui

8) Kit de 4 taças Stella Artois 250ml – R$ 152,28 | Compre aqui

9) Avental Masterchef – R$ 89,85 | Compre aqui

Bebidas

10) Vodka Absolut Lime – R$ 69,90 | Compre aqui

11) Whisky White Horse – R$ 84,91 | Compre aqui

12) Rum Malibu – R$ 45,90 | Compre aqui

13) Licor Amarula – R$ 62,90 | Compre aqui

14) Whisky Ballantine’s Finest – R$ 44,91 | Compre aqui