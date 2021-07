É hora de celebrar a paternidade

Tem pai que é brincalhão, adora uma farra, rola pelo chão com os filhos. Outros são mais reservados, mas nem por isso deixam de participar da vida deles. Contam história, colocam para dormir, participam das reuniões na escola, levam ao pediatra e muito mais.

Sim, foi-se o tempo em que o pai era apenas provedor, aquela figura rígida que se preocupava em colocar comida na mesa e ponto. Afeto, cuidado e atenção ficavam por conta da mãe.

A verdade é que essa nova geração de homens adota ativamente a paternidade e se envolve no dia a dia da criançada. E esse é um jogo de ganha-ganha, em que todos saem mais fortalecidos. Quando participam da rotina dos filhos e participam de cada etapa do desenvolvimento infantil, os pais criam conexões verdadeiras e descobrem um mundo rico e emocionante. Ganham as crianças, também, que se tornam pessoas mais seguras e emocionalmente maduras.

“Esse contato próximo traz benefícios para todo mundo, a troca de afeto é muito rica. É nesse cuidado sensível que a gente vai construindo uma relação forte para a vida toda”, conta o criador de conteúdo Thiago Queiroz (@paizinhovirgulaoficial) que, para se envolver ainda mais na rotina das crianças, assumiu para si algumas responsabilidades, como servir o café da manhã e colocar as crianças na cama. “É muito prazeroso ter esses momentos especiais e só nossos”, conta.

Pai ativo, com conforto e estilo

Pensando nesse novo homem, que se envolve para valer na vida dos filhos, a Cartago, marca de sandálias e chinelos casuais masculinos da Grendene, lança sua nova campanha para o Dia dos Pais, como o tema: Pai que compartilha transforma.

Para encarar o dia a dia com a turminha, é conforto e versatilidade que o paizão precisa? É conforto e versatilidade que ele encontra nos cinco modelos de chinelo de dedo, que fazem bonito nas mais diferentes situações e combinam com os mais variados estilos. Tem opção para o pai casual elegante, clássico ou esportivo.

Pai que compartilha transforma

Divulgar a mensagem de que participar ativamente da vida dos filhos não só é possível, como também é uma experiência rica e maravilhosa, a Cartago escolheu três pais que se envolvem para valer na criação das crianças para estrelar a campanha. Assim, o ator Julio Rocha, o Thiago Queiroz (@paizinhovirgulaoficial) e o jornalista Manoel Soares produzirão conteúdos próprios mostrando os cuidados físicos e emocionais que eles têm com seus filhos e provam que ser um pai ativo é descobrir um mundo mais rico e emocionante.