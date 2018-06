É verdade que o Dia dos Namorados não é a data mais divertida do mundo para quem está solteira. No entanto, você não precisa ficar para baixo só porque não tem um amor para chamar de seu!

A nossa dica é: ao invés de passar o dia acompanhando as inúmeras fotos e declarações de casais apaixonados que tomam conta das redes sociais, aproveite o clima de dia importante para ter um 12 de junho especial mesmo sem estar em um relacionamento sério.

Para ajudar, selecionamos algumas sugestões que vão lhe fazer se sentir mais amada que muito casal por aí.

1. Noite de beleza

Dedicar algumas horinhas para se conectar consigo mesma pode ser transformador. Primeiro, desligue o seu celular para abstrair do mundo lá fora e depois acenda uma vela aromática ou um incenso e deixe a luz baixa para preparar o ambiente. Depois, coloque alguma playlist que você adore – pode ser tanto de música tranquilo quanto de agitada, o importante é lhe fazer bem!

Aí é só se jogar nos seus tratamento de beleza favoritos. Vale aplicar máscara facial, esfoliar a pele (aqui uma receita do Caribe) e hidratá-la, cuidar do cabelo (ele está precisando mais de uma reparação, nutrição ou hidratação), fazer as unhas… Se você tiver uma banheira para dar aquela relaxada, melhor ainda! Quem não tem, pode apostar também em um escalda-pés.

2. Verde que te quero verde

Para quem sempre pensou em ter plantas em casa, mas ainda não tomou a iniciativa de ir comprar os primeiros vasos: chegou o grande dia. Escolha duas ou três opções entre as nossas 20 sugestões de plantas para ambientes fechados para começar.

Cuidar parece fácil, mas aos poucos você vai aprender que cada vegetal necessita de um tempo no sol e de uma quantidade de água específica – o que pode render algumas plantinhas mortas no meio do aprendizado –, por isso é bom começar com poucas unidades.

Tire um tempo no dia 12 de junho para ir à loja de jardinagem adquiri-las e depois decidir o lugar ideal na sua casa para colocá-las de acordo com a necessidade de cada uma. Jardinagem é uma excelente atividade terapêutica e vai deixar o seu lar ainda mais charmoso! Veja algumas dicas para manter as plantas lindas.

3. Fondue com as amigas

O friozinho desta época é ideal para se deliciar com bastante creme de queijo e chocolate derretido! Que tal receber as amigas na sua casa com um rodízio de fondue? Aqui nos ensinamos três receitas para surpreender suas convidadas.

4. Festa do pijama

Lembra como era gostoso ir dormir na casa das suas amigas quando você era mais nova? A noite toda falando bobagens até os olhos fecharem de cansaço, várias confissões e muitas gargalhadas… Vai dizer que não é muito mais gostoso jogar papo fora quentinhas de pijama debaixo das cobertas do que no barzinho?

Aproveite que muita gente não gosta de ficar sozinha na noite do dia 12 e chame algumas amigas para ir dormir na sua casa. O convite pode parecer curioso em um primeiro momento, mas garanto que a combinação vinho, máscara facial e fofocas até virar a noite é irresistível.

5. Amigos sumidos de longa data

Sabe aquelas pessoas que você só acompanha a vida pelas redes sociais, mas sente muito carinho pelo tempo em que conviveram? Elas provavelmente sentem o mesmo por você. Já que o clima da data é de amor, por que não aproveitar a ocasião para retomar o contato direto com essas pessoas queridas?

Se quiser mandar um e-mail, escreva sobre alguns fatos importantes que aconteceram na sua vida desde a última vez que se encontraram e pergunte como o outro está. Vale contar de uma viagem especial, de algo bom que aconteceu no trabalho, de pessoas legais que você conheceu… Outra opção é sair puxando assunto com várias pessoas pelo bate-papo do Facebook e ver com quem rende mais.

6. Mestre-cuca

Distrair-se na cozinha é sempre muito prazeroso. Por isso, nossa dica é aproveitar a noite do dia 12 de junho para aprender uma receita nova. Melhor ainda se for algo para compartilhar com o pessoal do trabalho no dia seguinte, assim você não só fica feliz como alegra outras pessoas. Veja as nossas sugestões de receitas de bolo de chocolate, de bolo de laranja e de tangerina, com doce de leite e doces para festa junina.

7. Maratona de filmes

Separe a noite para assistir a pelo menos dois filmes: um que nunca viu e outro que adora. Assim você não só conhece uma história nova como garante um momento delicioso revendo algo que lhe trás boas memórias. Não se esqueça de pegar uma coberta bem quentinha e de preparar pipoca e brigadeiro para a noite ficar ainda mais gostosa!

8. Querido diário

Pode até parecer coisa de adolescente, mas escrever sobre sua rotina e sobre os seus sentimentos é uma excelente maneira de organizar seus pensamentos, cuidar da sua saúde mental e, ainda, ter um registro do seu passado feito por você mesma – vai dizer que nunca se divertiu ou se emocionou lendo um diário antigo?

“Perca o medo de escrever e faça um diário para se descobrir. Não se envergonhe. Não importa se você não escreve bem ou se não domina as regras de acentuação. Você só precisa de um caderninho e uma caneta para começar a se entender melhor”, escreveu Danuza Leão em sua coluna na CLAUDIA em 2015. A dica continua válida!

9. Vinho e pizza

Uma garrafa de vinho e uma pizza inteiras só para você. Já imaginou que sonho? Bora realizar! O tamanho da redonda você escolhe – neste dia, se dê ao direito de ir um pouco além da sua fome. Você pode pedir delivery ou então se arriscar como pizzaiola (a gente lhe ensina as receitas!). Quanto ao vinho, escolha a sua uva favorita e boa noite de terça-feira!

10. Se presenteie

Sorte a sua não ter um namorado ou uma namorada para presentear no 12 de junho: sobra mais dinheiro para se mimar. Essa é a desculpa que você precisava para comprar aquele vestido que está de olho há algumas semanas, atualizar seus livros ou até mesmo comprar uma viagem (nem que seja só para um feriado). Se for um objeto, vale inclusive pedir para o vendedor embrulhar para presente só para ter aquela sensação gostosa de rasgar a embalagem.

