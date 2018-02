Máscaras de para pele oleosa: 4 opções testadas e aprovadas

Por uma questão hormonal, minha pele vive períodos de oleosidade intensa e tendência à acne. Em momentos assim, lanço mão de produtos específicos para este cenário, como sabonetes, tônicos e até ácidos indicados pela minha dermatologista. Recentemente, também incluí as máscaras faciais à rotina de cuidados. Ao menos uma vez por semana, tiro 30 minutos para usar uma das opções abaixo.

Todas elas são cosméticas e, por isso, não substituem tratamentos clínicos. Também vale lembrar que sua pele não pode estar lesionada na hora da aplicação, ok? Converse com seu especialista de confiança, fique atenta ao rótulo e vamos às compras:

4. Máscara Argila Pura Detox Matificante (3 argilas + extrato de eucalipto), L’Oreal Paris. R$39,90 por 40g*

O que ela promete?

“A Máscara Facial L’Oréal Paris Argila Pura Detox Matificante limpa e purifica a pele, com ação que reduz a oleosidade e ameniza imperfeições. Assim, revitaliza a região e combate a aparência de poros, enquanto elimina células mortas e impurezas. É composta por três tipos de argilas puras e extrato de eucalipto, para cuidados com efeito matte que não resseca o rosto.”

O que eu achei:

Mais uma vez, fiquei surpresa com a textura. Apesar de mesclar três tipos de argila, ela é cremosa. Diria que é uma das versões mais confortáveis que usei, justamente por ter fácil aplicação. Por outro lado, não senti que secou completamente no rosto. Tem uma fragrância bem fresca e rende bem. Após o procedimento completo, senti a pele macia e com oleosidade controlada. Bem ao estilo BBB (bom, bonito e barato)!

3. Máscara Mineral Argila Purificante, Vichy. R$19,90 por dois sachês de 6g cada um*

O que ela promete?

“Purifica perfeitamente a pele e reduz a visibilidade dos poros: – Pele macia;

– Sem excesso de oleosidade;

– Imperfeições menos visíveis, resíduos de poluição são eliminados.”

O que eu achei:

Adoro os produtos de cuidados de pele da Vichy (como o sabonete líquido Normaderm, meu preferido) e fiquei ansiosa para testar quando vi o lançamento. Não deu outra… Gostei muito desta opção! As 6 gramas de cada pacote renderam duas aplicações no meu rosto. A textura é uma delícia, não oferece resistência na hora de espalhar nem tem um cheiro incômodo. Das versões mais em conta, sem dúvidas, foi a que mais me apeguei. Do tipo que compraria novamente, sabe? Agora quero provar as duas outras especialidades da linha: Reequilibrante e Efeito Peeling.

2. Máscara purificante e iluminador de carvão do himalaia, The Body Shop. R$149 por 75ml* (Esgotada na loja virtual, mas à venda nas físicas)

O que ela promete?

“Esta máscara é inspirada nas tradições Aiurvédicas e a textura de argila com efeito de formigamento age para desintoxicar e desobstruir a pele que precisa liberar impurezas e toxinas, para ajudar a revelar uma aparência saudável, jovem e radiante. Máscara 100% vegana, contendo carvão de bambu, óleo de tea tree e folhas de chá verde. Formulada sem parabenos, parafina, silicone ou óleo mineral. Ideal para pele oleosa, mista e com acne.”

O que eu achei:

Maravilhosa. É daquelas máscaras para usarmos em dias que queremos uma pele impecável para um evento ou depois de uma semana agitada. Apesar de ter apenas o aspecto argiloso, seus principais componentes são o carvão de bambu e o óleo de tea tree (melaleuca), que, como já contamos, é um aliado fortíssimo da luta contra o aspecto oleoso e acneico. A sensação é de limpeza e bem-estar. Gosto de finalizar com água bem gelada e achei que o método potencializou o efeito. Só não considero a minha top 1 pelo preço – mais salgado mesmo com metade da quantidade de produto da próxima da lista.

1. Máscara de argila preta regeneradora, Quintal. R$96 por 140g*

O que ela promete?

“Máscara regeneradora indicada para pele sensíveis, irritadas e/ou danificadas. Enriquecida com Nanovetor do óleo de Rosa Mosqueta e extrato de Aloe Vera, a Argila Preta Regeneradora QUINTAL possui excelente efeito regenerador da pele e ação altamente desintoxicante. Com propriedade cicatrizante, rejuvenescedora, anti-inflamatória, absorvente e anti-stress, melhora a circulação sanguínea e estimula a reprodução celular. Nutre e repara lesões (causadas por ressecamento, psoríase, hiperqueratose, danos solares, etc.), além de protegê-la do estresse oxidativo, evitando o envelhecimento prematuro.”

O que eu achei:

Apesar de não ser exatamente indicada para meu tipo de pele, foi a máscara que mais gostei. A textura de argila é bem característica e, conforme vai secando no rosto, é possível observar que ela está absorvendo a oleosidade das áreas mais castigadas – especialmente a zona T. Depois enxaguar e remover o produto, o resultado é uma pele bem sequinha, com poros reduzidos, mas sem a sensação de “repuxar”. Não senti que reduziu lesões, como as de acne, por exemplo, mas nem era exatamente uma das promessas. O aroma é suave e não incomoda durante o uso. Considero o melhor custo-benefício da lista. Aprovada!

Sentiu falta de alguma ou quer me fazer uma recomendação? Escreva para isabella.marinelli@abril.com.br ou no Instagram: @isa.marinelli. Vou adorar a sua indicação!

*Preços pesquisados em fevereiro de 2018.

Todas as opiniões aqui descritas são independentes. Nenhuma das máscaras citadas foi enviada por assessorias de imprensa.