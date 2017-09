Hidratação, nutrição ou reparação: qual a sua máscara?

Quantas vezes já investimos em uma máscara por recomendação de amigas ou por se tratar de um creme que “todo mundo está usando e adorando”, mas acabamos nos frustrando com o resultado? Isso não significa que o produto seja ruim ou nosso cabelo tenha algum problema.

Assim como não é toda roupa que fica boa em qualquer tipo de corpo, o mesmo acontece com os produtos para cabelos. A melhor máscara de nutrição do mundo não vai fazer efeito se os seus fios precisarem de hidratação ou reparação, por exemplo.

Mas como descobrir isso? A hair stylist Marcela Lippi, do Studio Tez Spa do Cabelo, tem um truque ótimo e muito fácil de ser realizado. Para o teste, coloque um fio de cabelo em copo com água e deixe-o ali por 15 minutos.

Se o fio flutuar, é sinal de que tem baixa porosidade, isto é, a água não entra na fibra capilar e o cabelo só precisa repor água para não ressecar. Reverta o quadro adotando uma máscara de hidratação.

Como escolher a sua: procure no rótulo ingredientes como extrato de plantas e frutas, vitaminas e pantenol, além de grãos e sementes, como chia, quinoa e amaranto

Agora, se o fio ficar no meio do copo, a porosidade é média, ou seja, ainda não perdeu a elasticidade, mas está sem brilho, opaco, precisando repor óleo. Você necessita de uma máscara de nutrição.

Como escolher a sua: procure no rótulo ingredientes como manteigas e óleos naturais e essenciais

Por fim, se o fio afundar, ele está altamente poroso. Esse dano pode ser causado por excesso de fontes de calor, como secador, chapinha e babyliss, ou uso de processos químicos – alisamento e coloração, por exemplo. O produto que você precisa adotar é uma máscara de reparação.

Como escolher a sua : procure no rótulo ingredientes como arginina, queratina e cisteína.

: procure no rótulo ingredientes como arginina, queratina e cisteína. Para fazer em casa: opte por produtos cuja fórmula contenha aminoácido, como os da linha OX Reparação Completa, que remove os excessos de impurezas – elas sufocam o folículo e impedem o crescimento dos fios fortes e saudáveis. A arginina, aminoácido presente na fórmula, ao lado da argila negra (composta por vários minerais), reforça a estrutura do cabelo, conservando-o diante de desgaste externo. Ainda auxilia na fixação de aminoácidos sobre o córtex, repondo as proteínas.

Como usar as máscaras

Selecionar o tipo de produto adequado ao seu cabelo é fundamental para garantir o efeito desejado, assim como usá-lo de maneira correta. Além de seguir as orientações do fabricante, vale anotar as dicas a seguir: