Como surgiu o Dia Internacional da Amizade

Dia do Amigo ou Dia Internacional da Amizade, para que ter apenas um dia no calendário para celebrar a conexão se podemos ter mais? Afinal, amigo de verdade é para todas as horas, mas entendemos a confusão. Mas hoje (30), é o Dia Internacional da Amizade e a data foi oficialmente sugerida pela Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU) como parte da campanha pela Paz.

Quem ajudou a escolher a data foi o médico paraguaio Ramón Artemio Bracho, fundador da Cruzada Mundial da Amizade, que buscava realçar a importância da boa convivência entre os povos. Todo dia 30 de julho, o médico chamava paraguaios a se reunir para realizar várias atividades sociais e culturais, sempre com o propósito de oferecer ajuda mútua, fortalecendo assim os valores da amizade.

No entanto, no Brasil celebramos o amigo nos dias 18 de abril e dia 20 de julho, sendo que o dia 20 de julho segue a tradição argentina, que, desde 1999 usa a data de aniversário da viagem do homem à Lua como marco de amizade universal. Segundo Enrique Ernesto Febbraro, que escolheu o dia, a chegada do homem à Lua seria o maior símbolo de união e superação entre todos os seres humanos.

O dia 30 de julho tem o selo de aprovação da ONU para apoiar a campanha de “Cultura de paz e não violência”. Há um documento assinado pelos países participantes, entre eles o Brasil, que reafirma a relevância e a pertinência dos seguintes tópicos: a importância da amizade como sentimento entre todos, a conscientização de que a amizade entre os povos, países e culturas celebra a diversidade cultural, a afirmação de que a amizade pode contribuir para o diálogo e solidariedade, assim como envolve os jovens e futuros líderes em atividades comunitárias voltadas para a inclusão e o respeito entre as diferentes culturas.

Feliz dia do Amigo!