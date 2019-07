Dia do amigo: 10 mensagens pra você copiar

View this post on Instagram

Hoje no dia do Amigo não poderia deixar de agradecer a cada uma que está aqui . Apesar de não conhecer pessoalmente cada uma de vocês. Me sinto acolhida , abraçada por vocês. Já tive a oportunidade de conversar com algumas pessoalmente, por direct e leio sou do Maranhão, Maceió, Rio Grande do Sul , Bsb, MG, SP . Não moro no Brasil porém adoro te acompanhar. É assim vou recebendo 💜 de tantas pessoas. Muito Obrigada🙌 ! Vocês não são números, muito pelo contrário são 👭 que a vida me Deu . Que Deus abençoe a cada uma de vocês! Este espaço e nosso . Conte sempre comigo! 👭💜🌻