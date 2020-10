Caixa empresta 20 dólares à cliente e recebe mais de 20 mil por recompensa

Em tempos em que o individualismo humano parece ter ganhado contornos mais expressivos, histórias de solidariedade como a protagonizada por Rita Jackson Burns, caixa da rede farmacêutica americana Walgreens, aquecem o coração mais do que de costume.

Tudo começou no dia 7 de setembro, quando, na fila do caixa de uma unidade da Walgreens em Houston, Texas, a corretora de imóveis Rina Liou percebeu que havia esquecido a carteira. Ela parou na loja para comprar lâmpadas para uma casa que mostraria a alguns clientes em poucos minutos e, sem a carteira, seu único método de pagamento disponível era o Apple Pay, que não sabia usar.

Nervosa e sem saber o que fazer, Rina começava a se perguntar como os potenciais compradores reagiriam ao não conseguir acender as luzes da casa, quando Rita, a caixa que lhe atendia, interveio. “Eu tenho apenas 20 dólares na minha conta, mas pagarei para você”, disse, oferecendo o próprio cartão de débito.

As lâmpadas, que estavam na promoção, custavam pouco mais de 12 dólares. “Eu estava um pouco envergonhada por ter apenas 20 dólares no banco porque eu havia acabado de pagar minhas contas”, explicou Rita ao Washington Post. Mesmo assim, queria ajudar porque se estivesse em uma situação difícil, esperaria que fizessem o mesmo por ela.

Extremamente grata, Rina disse que voltaria naquela mesma tarde para pagar Rita. Ela cumpriu a promessa, retornando com 15 dólares para as lâmpadas e 30 dólares extras para Rita. “Ela me salvou aquele dia”, afirmou a corretora. “Era o mínimo que eu poderia fazer. Não me senti culpada de pegar o dinheiro dela emprestado, porque eu sabia que iria pagá-la. Mas ela não sabia disso. Fiquei comovida por ela não hesitar em me ajudar.”

Tudo poderia ter terminado ali, se Rina não decidisse postar sobre o ocorrido em um grupo de sua vizinhança. Logo, dezenas de pessoas passaram a perguntar como poderiam demonstrar seu apreço por Rita e uma emissora de TV local se interessou pela boa ação da caixa, fazendo a história se espalhar.