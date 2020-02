7 velas para os sete dias da semana

Escolhendo as cores certas é possível ampliar os sentimentos e emoções dos indivíduos

Foto: Getty Image

Mais do que iluminar, perfumar ou embelezar o ambiente, o uso correto de determinadas velas proporciona melhorias à vida de qualquer pessoa. Escolhendo as cores certas é possível ampliar os sentimentos e emoções dos indivíduos, bem como estabelecer uma maior proteção, aumentar a criatividade, expandir a liberdade, melhorar o estado de espírito e trazer benefícios a própria saúde. Para cada dia da semana há uma cor específica, que pode garantir uma vida muito mais harmoniosa ou um dia a dia ainda melhor. Veja qual é a vela ou a cor mais indicada para você garantir uma vida equilibrada de segunda a domingo.



Segunda-feira



Cor: Branca

Significado: Força interior, sabedoria e compreensão

Representação da pureza, velas de cores brancas devem garantir que a semana comece tranquila, com você administrando suas tarefas com mais sabedoria e compreensão. Aproveite para por todos os afazeres em dia e se prepare para a jornada que vem pela frente.



Terça-feira



Cor: Azul-escura

Significado: Proteção e criatividade

Com a semana já iniciada, a cor azul deve garantir proteção contra os problemas e adversidades que possam aparecer. Reflexiva, a coloração ajuda a realçar a criatividade, garantindo sustentação e dinamicidade ao dia a dia.



Quarta-feira



Cor: Verde

Significado: Saúde e bem-estar espiritual

Assim como o verde do semáforo representa “seguir em frente”, “continuar”, acender uma vela de coloração esverdeada auxilia no desenvolvimento de qualquer atividade. A cor ainda ajuda a proteger a saúde da pessoa, bem como o bem-estar espiritual.



Quinta-feira



Cor: Azul-clara

Significado: Harmonia e generosidade

Com o final de semana se aproximando, as tensões naturalmente começam a aumentar. Nada melhor do que acender uma vela de coloração azul-clara. Além de tornar qualquer ambiente muito mais harmonioso, a cor aumenta a generosidade e a compreensão das pessoas próximas.



Sexta-feira



Cor: Rosa

Significado: Amor

É tempo de encontrar ou solidificar o amor. Acendendo uma vela de cor rosa os relacionamentos não apenas se intensificam, como ganham novas e por vezes inéditas nuances. Para quem anda desacompanhado, a cor pode garantir algum encontro ou o surgimento da tão sonhada alma gêmea.



Sábado



Cor: Violeta

Significado: Liberdade e coragem

Sábado, dia de diversão e descontração, nada melhor do que acender uma vela da cor violeta para combinar com a energia que está pelo ar. Além da sensação de liberdade, velas dessa cor ajudam a aumentar a coragem das pessoas, uma mistura essencial para quem pretende virar a noite em uma festa com os amigos.



Domingo



Cor: Dourada

Significado: Alegria, prosperidade e conforto

Para a semana começar renovada, uma vela dourada não apenas traz à tona o sentimento de alegria, como prosperidade e conforto, elementos necessários para a construção de uma boa semana. O dourado ainda serve para atrair dinheiro e autocontrole.