6 spas em hotel para curtir em São Paulo durante as férias

A época das férias de julho marca o início do segundo semestre. É hora de retomar os planos do começo do ano que ainda não foram colocados em prática e também de ganhar fôlego para o restante de 2018. É o momento perfeito para relaxar e se conectar com o próprio corpo e as próprias emoções. Uma boa opção são os spas localizados em hotéis de luxo, como o Tivoli Mofarrej, que podem ser usados até mesmo por quem não está hospedado.

Confira as opções:

Anantara Spa

No Tivoli Mofarrej São Paulo

Aberto diariamente das 10h às 22h, o spa tem diversos tipos de serviço disponíveis para os frequentadores. Com rituais que variam de 45 a 130 minutos, você pode experimentar desde óleos exclusivos até técnicas orientais diferenciadas. Além das famosas pedras quentes, das massagens faciais revigorantes e das massagens nas costas, o Anantara também oferece experiências revitalizantes com Açaí (de 120 min), experiências especiais para casais e até uma jornada rejuvenescedora com manga (que dura 90 min). Com o nome inspirado na Tailândia, derivado do significado de "infinito", são oferecidas diversas experiências únicas e revitalizantes. Flora Spa by Sisley No Palácio Tangará São Paulo Massagens, banhos terapêuticos e tratamentos corporais são algumas das opções no Palácio Tangará, no Morumbi. Os tratamentos duram entre 30 e 90 minutos e podem variar de R$ 250* a R$ 690*. Os serviços estão disponíveis das 9h às 21h (de terça a sábado) e das 10h às 18h (no domingo). Os tratamentos faciais oferecidos, por exemplo, podem hidratar, revitalizar e energizar a pele.

Spa Pandora

No Unique Garden

Com mais de 40 opções que exploram o físico, o emocional e o mental, os tratamentos prometem revigorar, desintoxicar e relaxar. São experiências para casais, mães e bebês e individuais, que variam de R$ 160* a R$ 960*. As massagens, as pedras quentes, as terapias aquáticas e os banhos disponíveis podem durar de 20 até 120 minutos. São diversas técnicas que exploram desde ervas e sais até conhecimentos orientais de bem-estar. O spa funciona das 9h às 21h (de segunda a sábado) e das 9h às 20h (nos domingos e feriados).

Spa at L’Hotel Portobay

No L’Hotel Portobay São Paulo

Com a possibilidade de estender os horários disponíveis, os tratamentos desse spa podem variar entre 30 e 90 minutos. Além dos que duram menos tempo, você pode optar pelo Day Spa Experience, que dura 8 horas. As massagens, o shiatsu, os tratamentos de precisão (drenagem linfática, por exemplo) e os serviços faciais custam entre R$ 100* e R$ 700* (no caso do Day Spa). O spa fica aberto das 6h às 23h.

No Hotel Emiliano

Localizado no Jardins, o spa oferece desde as conhecidas massagens modeladoras e para gestantes. Os serviços estão disponíveis das 7h às 22h (de segunda a sexta), das 8h às 22h (aos sábados) e das 9h às 20h (aos domingos e feriados). Os tratamentos revitalizantes custam de R$ 125* a R$ 8000* (nos casos dos pacotes).

Amanary Spa

No Grand Hyatt São Paulo

Com tratamentos que duram entre 30 minutos e 4 horas, o spa oferece massagens corporais, faciais e Days Spa com diversas técnicas e sensações. Os preços variam de R$ 170* a R$ 850*. São momentos com óleos essenciais, maracujá e pedras quentes.

*preços pesquisados em julho de 2018 – sujeitos a alteração

