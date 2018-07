A tranquilidade no rosto de príncipe Louis em seu batizado é pura fofura

O pequeno príncipe Louis, 2 meses, chegou no colo da mãe Kate Middleton, 36 anos, para ser batizado na capela real do Palácio de St. James nesta segunda-feira (9). A família foi clicada chegando reunida ao local e, nas imagens, é possível ver com perfeição o rosto do caçula de príncipe William e Kate.

