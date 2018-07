A lembrancinha do batizado de Enrico Bacchi

Que honra a Buoni Confetti fazer parte desse dia tão especial e abençoado que foi o Batizado do @enricobacchioficial , filho de @karinabacchi com as lembrancinhas de amêndoas recheadas. Agradecimento especial a minha parceira @catarina_robles que deixou a lembrancinha ainda mais sofisticada com o bowl de prata na caixa de acetato. Também a colaboração de @annewiziack que fez a identidade visual do batizado e a arte do tag e a @simonecicotidesigngrafico que fez a parte de impressão, papelaria dos tags! O resultado final ficou incrível! As lembrancinhas ficaram lindas demais! Sabores das amêndoas nas lembrancinhas foram chocolate ao leite , coco, champagne , limão e pistache! Maravilhoso!!! Que o significado de presentear com amêndoas que são saúde , felicidade, riqueza, fertilidade e vida longa traga muitas bençãos ao @enricobacchioficial , sua familia e todos os convidados que receberam essa lembrancinha. #batizado #batizadoenrico #batizadobabybacchi #batizadoenricobacchi #lembrancinhasdeluxo #lembrancinhacomamendoas #lembrancinhaspersonalizadas #lembrancinhasdebatizado #dragées #amendoasrecheadas #amendoasitalianas #confetti #confetesitalianos #batismo

