Recém-chegada à realeza, Meghan Markle esteve, nesta segunda-feira (9), em seu segundo evento familiar como Duquesa de Sussex. Depois de participar das comemorações do aniversário da Rainha, prestigiou, é claro, o batizado do sobrinho, o príncipe Louis.

Para a cerimônia realizada na capela do Palácio de Saint James, a ex-atriz elegeu um modelo assinado pela grife Ralph Lauren, de tom verde oliva, com decote canoa, mangas bufantes de comprimento 3/4 e marcação na cintura com um cinto. Nos pés, scarpins da mesma cor.

Como sempre, a beleza foi simples, com pele iluminada e olhos levemente marcados. Os cabelos foram presos em um rabo de cavalo baixo e polido e finalizado com um fascinator do designer Stephen Jones — acessório tradicional dos eventos diurnos da monarquia britânica.