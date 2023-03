Vídeo: Nathália Rodrigues dá dicas para colocar as finanças em dia

Depois de apresentar um talk interessantíssimo sobre finanças pessoais no Casa Clã, Nathália Rodrigues – a querida Nath Finanças – bateu um papo com Claudia para trazer dicas especiais sobre uma das grandes dificuldades de quem tem o dinheiro fora de controle: começar um planejamento para finalmente colocar as finanças em dia. Assista!

Como começar a colocar as finanças em dia

