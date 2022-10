5 podcasts sobre educação financeira para dar o play

Atualizado em 25 out 2022, 09h12 - Publicado em 25 out 2022, 08h38

O Brasil não é somente um dos países que mais consomem podcasts, é também um dos que não tem educação financeira no ensino básico nas escolas. Finlândia, Noruega, Dinamarca, Israel, Canadá e outros têm investido nisso, ainda na infância. Tanto é que apresentam um índice de desenvolvimento humano (IDH) mais alto.

Alfabetização em finanças é relevante, e a falta desse tipo de conhecimento na vida adulta se faz muito importante – principalmente quando enfrentamos crises econômicas, atual cenário do Brasil. “Além das formas convencionais, podemos aprender finanças de maneira mais leve, com livros, vídeos na internet e agora os podcasts, que podem ser ouvidos a qualquer momento do dia, enquanto realizamos qualquer outro tipo de tarefa”, explica Thaíne Clemente, Executiva de Estratégias e Operações da Simplic, fintech de crédito pessoal.

Com isso em mente, temos aqui uma seleção com 5 podcasts que podem te ajudar a melhorar a saúde financeira, além de te manter atualizado sobre o mercado.

Podcasts de educação financeira para seguir

Boletos Pagos

Você já deve ter ouvido falar da Nath Finanças, bem conhecida nas redes sociais por auxiliar na gestão de finanças pessoais – o nome não é por acaso. No Boletos Pagos, a administradora e empresária fala sobre economia de uma forma simples, de fácil compreensão e dá dicas para você gerir seu próprio dinheiro.

Disciplina Financeira

Sob o comando de Rafael Immediato, que trabalha no mercado financeiro há 10 anos, o Disciplina Financeira segue um formato semelhante ao da Nath Finanças, dando uma abordagem de vida real a este mundo. Ele ensina como lidar com poupança, dívidas, planejamento financeiro, empreendedorismo e consumo consciente.

PoupeCast

O nome entrega a proposta: o PoupeCast tem o intuito de ajudar a poupar. Mas não se resume a isso, o programa, comandado pela planejadora financeira Nathalia Arcuri, conta com recomendações sobre dívidas, financiamentos e oportunidades de investimentos e nasceu do canal de finanças Me Poupe.

PrimoCast

O foco aqui são entrevistas com convidados sobre finanças, investimentos e empreendedorismo. O PrimoCast vem do O Primo Rico, canal do Youtube comandado pelo agente autônomo de investimentos e escritor Thiago Nigro.

Dinheirama Cast

O Dinheirama Cast é do grupo Dinheirama, uma empresa sobre educação financeira. Apresentado por Yago Barbosa, o podcast junta diversos assuntos do universo das finanças de forma bem informativa e fácil. O programa conta também com participações de convidados que falam sobre o mercado financeiro em geral.