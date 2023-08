Conheça o histórico da Seleção Feminina na Copa

Estamos todas acompanhando a 9ª Copa do Mundo Feminina e, mesmo com a eliminação do Brasil, seguimos aguardando ansiosas pela final! Também, é claro, seguimos torcendo pelas nossas atletas o ano todo, mesmo sem a taça – que, aliás, só passou a ser entregue em 1991, 61 anos depois da primeira Copa do Mundo masculina. Olhar para o passado é relevante para seguir conquistando espaço e, por isso, te convidamos a revisitar o histórico das nossas atletas no torneio.

A seleção feminina tem alguma Copa?

A Seleção Feminina tem recebido grande palco nas redes sociais devido às suas recentes participações em jogos e outros torneios de destaque no mundo do futebol. Mas, infelizmente, a Seleção Feminina do Brasil não ganhou nenhuma das 8 edições da Copa do Mundo.

Você pode ter percebido que a seleção apareceu sem as cinco estrelas acima do escudo da CBF – que representa os títulos conquistados pelo time masculino – no seu uniforme, durante o jogo de estreia do Brasil contra o Panamá. Por que isso aconteceu? A ideia de retirar as estrelas do uniforme feminino partiu das jogadoras, com a intenção de ter um uniforme focado em suas vitórias e suas trajetórias, lançando a campanha #PelaPrimeira Estrela.

O Brasil já chegou a bater na trave para ganhar o campeonato de futebol da FIFA! Em 2007, a seleção teve o melhor desempenho ao chegar na final, e acabou em segundo lugar depois da derrota de 2 a 0 para a Alemanha. Em 1999, elas se classificaram na terceira posição, quando ganharam da Noruega nos pênaltis.

Já na Copa América Feminina, que também teve sua primeira edição em 1991, a Seleção conquistou oito dos nove títulos, perdendo apenas para a Argentina, em 2006.

Campeãs da Copa do Mundo de Futebol Feminino

Já que analisamos o histórico geral da nossa Seleção Brasileira, cabe apontar o histórico de vencedoras do campeonato, né? Nas últimas oito edições, os Estados Unidos acabou tendo um desempenho superior e conquistando a maioria das taças: sua seleção feminina é tetracampeã. Em segundo lugar vem a Alemanha, com 2 títulos, e Noruega e Japão empatam em terceiro lugar, com 1 título cada.

O Brasil nas Copas do Mundo femininas

O Brasil participa desde a primeira edição do torneio da FIFA, em 1991, que foi sediada na China, com 12 equipes participantes. Nessa Copa do Mundo, o Brasil não passou da fase de grupos, ganhando apenas sua partida contra o Japão, em um jogo que ficou 1 a 0. O segundo jogo foi contra os Estados Unidos, que venceu por 5 a 0. No seu terceiro e último jogo da edição, acabamos derrotadas pela a Suécia.

Continua após a publicidade

Na 2ª edição da Copa Feminina, em 1995, o Brasil também não passou da fase de grupos, saindo vitoriosas apenas no jogo de estreia contra a Suécia, ficando 1 a 0. Em 1999, na terceira edição do campeonato, o Brasil mostrou sua garra e habilidade para o mundo, chegando até a semifinal. Na ocasião, a Seleção Brasileira disputou contra os Estados Unidos, perdendo por 2 a 0. O Brasil ficou classificado em 3º lugar.

Já na 4ª edição da Copa, em 2003, o Brasil chegou até às quartas de final, nas quais foi derrotado pela Suécia. O Brasil classificou na 5ª posição naquele ano. Em 2007, tivemos o nosso melhor desempenho, chegando até a final, que foi disputada contra Alemanha.

Na 6ª Copa do Mundo Feminina, em 2011, o Brasil chegou até as quartas de final, em uma partida que ficou 2 a 2 com Estados Unidos, sendo derrotadas nos pênaltis e sendo classificadas novamente no 5º lugar. Em 2015, a Seleção Brasileira chegou até as oitavas de final, perdendo para a Austrália.

Na última edição da Copa, em 2019, o Brasil chegou novamente até as oitavas de final, em uma disputa contra a França. As jogadoras brasileiras foram derrotadas em um jogo 2 a 1.

Nesta edição da Copa, sediada na Austrália e na Nova Zelândia, o Brasil não passou da fase de grupos, vivendo seu último jogo na última quarta-feira (02) contra a Jamaica. O empate foi o bastante para a nossa eliminação, mas a garra das nossas jogadoras foi bastante celebrada nas redes sociais.

É muito importante seguir apoiando e torcendo, e ajudando na visibilidade do futebol feminino para que nossas atletas possam ter o investimento e o reconhecimento que tanto merecem. E aí, vamos continuar torcendo juntas nos próximos campeonatos?