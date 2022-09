Guia prático para aproveitar ao máximo do Rock in Rio 2022

O Rock in Rio começou nesta sexta-feira (2) e para encarar a maratona, que vai até o dia 11, é preciso muita disposição. A edição 2022 terá Dua Lipa, Avril Lavigne, Green Day, Camila Cabello, Iron Maiden, Billy Idol, Coldplay e mais. Tem música para todos os gostos e para curtir sem preocupações, fizemos um guia prático para curtir o festival.

Passar o dia acompanhando diversos shows pode ser bem cansativo, e uma das primeiras coisas a ter em mente é que paciência é tão importante quanto protetor solar. Sim, precisamos nos proteger do sol, mas também é preciso calma e cuidado com outros detalhes que podem fazer toda a diferença.

Vamos para algumas dicas, especialmente se essa for sua primeira vez no Rock in Rio:

1 – Leve apenas no essencial

Protetor solar, carteira e identidade são essenciais. Evite levar muitas coisas para não ficar andando com peso desnecessário, o que pode sobrecarregar a sua coluna. Lembrando que é proibido levar garrafas, latas, tupperware, guarda-chuvas, bastão de selfie, bandeiras ou cartazes contendo mensagens, ou símbolos com divulgações comerciais, perfumes, cosméticos, inclusive desodorantes de qualquer tipo, pasta ou escova de dente. Para mais informações sobre o que é proibido entrar no RiR 2022, consulte o FAQ aqui.

Caso você precise levar mochilas ou malas, o Rock in Rio disponibiliza um guarda-volumes. No site oficial, você pode escolher para qual dia quer reservar.

2 – Proteção em primeiro lugar

Nossa pele precisa de proteção também nos dias nublados, ok? É importante usar filtro solar em qualquer evento ao ar livre. Nessas ocasiões, o tempo que ficamos expostos ao sol é muito maior. Vale ressaltar que o protetor deve ser aplicado de 20 a 30 minutos antes de sair de casa e reaplicado ao longo do dia, a cada duas horas – mesmo se o produto for à prova d’água. E se a ideia for curtir o evento durante o dia, nada de pedrinhas que grudam no rosto, heim? Elas tendem a deixar marcas com a exposição solar (nós avisamos).

3 – Hidrata-se!

Faça chuva ou sol, nosso corpo não funciona bem sem água, ainda mais acompanhando uma maratona de shows. É preciso tomar muito cuidado com a desidratação e com a ingestão de bebidas alcoólicas.

“O calor intenso e o consumo de bebidas alcoólicas em excesso podem aumentar a incidência de câimbras, dores musculares e a retenção de líquidos”, explica a Dra. Aline Lamaita, membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e do American College of LifeStyle Medicine.

A Cidade do Rock contará com bebedouros espalhados, então dá para levar aqueles copos reutilizáveis e ecológicos na bolsa para se hidratar.

4 – Não se esqueça de comer

Se você adora ficar perto do palco é importante ter alguns snacks na bolsa para não ficar sem comer. Pode levar comida? Sim, é possível levar até cinco itens, sanduíches em ziplocks e alimentos fechados como barrinhas proteicas, castanhas, frutas frescas ou secas podem ser boas opções. Ah! Não vá fazer uma refeição muito pesada ou muito restritiva na noite anterior e no dia do festival. Evite comidas gordurosas, mas se alimente bem, pois o corpo precisa de nutrientes.

5 – A moda é sua aliada

Festivais de música também são desfiles de estilo e usar um look legal é ótimo, mas uma roupa útil também é bem-vinda. Chapéus, bonés e óculos escuros podem incrementar o visual e te proteger dos raios UVB. E invista em roupas confortáveis, não adianta querer usar aquele sapato incrível, ou casacos pesados, simplesmente porque são bonitos. Tecidos pesados podem ser seus inimigos, pois você vai passar calor e perder água do corpo, então vá com produções leves. E, nos pés, pode acreditar que aquele tênis amaciado ou botinha mais antiga podem ser seus melhores amigos.

6 – Tenha paciência!

Eventos com grandes aglomerações, ainda mais depois de uma pandemia, podem ser um pouco assustadores. Por isso, é bom ter em mente que o parque de diversões, gourmet square, os bebedouros, bares e derivados vão ter filas. Às vezes, compensa sair de um show mais cedo para comer ou ir ao banheiro, dessa forma você não se estressa e consegue fazer tudo sem pressa. Tenha paciência para aproveitar ao máximo o festival e também não ficar irritado com as coisas pequenas.

7 – Programe-se!

Já sabe como ir e voltar? É importante se manter informado sobre isso, principalmente se você não mora no Rio de Janeiro. O Parque dos Atletas, anteriormente conhecido como Cidade do Rock, está localizado na Avenida Salvador Allende, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. É bom checar qual percurso fazer de onde você está hospedado, quanto tempo demora e checar horários dos transportes públicos para ir embora.

8 – Cuide da pele ao chegar em casa

Caprichou na proteção, no make e no look, mas não é só isso. Ao chegar em casa, ou no hotel, pode mandar aquele skincare de respeito. Remova o filtro solar do rosto (um cleansing oil pode te ajudar nesta missão), tome um banho e relaxe. E não se esqueça de hidratar a pele. Tome muita água e descanse, principalmente se for ao festival nos outros dias.

E então, quem está preparado para o Rock in Rio 2022?