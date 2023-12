Aplicativos financeiros podem ajudar a organizar seu dinheiro

O mundo moderno nos oferece mil e uma possibilidades: temos desde aplicativos para monitorar a saúde até os de organização financeira. Estes últimos, por sinal, se tornaram aliados fundamentais para quem busca colocar nos eixos os gastos de uma forma prática. Que tal começar a apostar neles? A educadora e mentora financeira para mulheres Bruna dos Santos conta como os apps de finanças podem nos ajudar.

Aplicativos financeiros podem ajudar?

Bruna conta que os aplicativos são uma alternativa eficiente, especialmente para aquelas que têm dificuldade com planilhas ou métodos convencionais de controle.

É preciso entender que esses recursos são apenas ferramentas e você precisa encontrar a mais adequada para sua vida, o que requer testar vários apps.

Gerenciar as informações é fundamental, independente do aplicativo utilizado, e uma relação saudável com o dinheiro é vital ao longo da vida, pois novas ações são essenciais para resultados financeiros diferentes.

“Tenha em mente que qualquer controle é melhor do que nenhum e o mais importante para uma vida financeira equilibrada é conseguir visualizar quanto entra, sai, fica e para onde vai o seu dinheiro todos os meses. Para que, dessa forma, você tenha condições de fazer o melhor uso”, complementa Bruna Santos.

Funcionalidades dos aplicativos financeiros

Os aplicativos possuem um leque de funcionalidades para gerenciar as finanças pessoais, esclarece Bruna. Temos desde o registro e classificação de despesas até receitas por categorias, como moradia, lazer e investimentos.

Há também a criação de gráficos e relatórios que destacam padrões de consumo, comparações de desempenho mensal e anual, e o gerenciamento das faturas de cartões de crédito.

“Cada um possui uma interface diferente, tal qual aplicativos de bancos têm layouts diferentes. Mas, de uma forma geral, eles oferecem espaços específicos para a definição de metas/objetivos tornando visual o acompanhamento do progresso de cada meta definida”, conta a mentora de finanças.

Não só isso, eles ainda permitem a criação de planejamentos para objetivos específicos, o acompanhamento dos limites de gastos e o envio de alertas para o vencimento de contas.

Essas funcionalidades facilitam a análise clara das finanças, possibilitando decisões compatíveis com a realidade e visando a construção de um futuro financeiro mais sólido e alinhado com os objetivos de vida.

“Esses recursos são essenciais, uma vez que sem objetivos claros é imensamente mais difícil manter a disciplina e a constância para se organizar e guardar dinheiro, fazendo melhor uso”, ressalta.

E é seguro utilizar?

Bruna também esclarece que essas ferramentas possuem diversas medidas de segurança para proteger informações sensíveis. Métodos de acesso como senhas ou autenticação biométrica/por reconhecimento facial são parte dos recursos. Os dados armazenados são criptografados, e embora não realizem transações bancárias, garantem a gestão segura das informações.

Há também orientações para manter a conta protegida, como evitar compartilhar senhas, optar pelas mais robustas e únicas, deslogar de dispositivos compartilhados e ativar a autenticação de dois fatores quando disponível. O que colabora com a privacidade e segurança das informações financeiras dos usuários.

Bruna dos Santos ainda pontua que essas ferramentas trazem “a visualização macro da sua vida financeira indo além do gerenciamento do orçamento mensal”. Esses aplicativos facilitam o planejamento financeiro futuro ao analisar o comportamento de gastos passado.

No geral, é um recurso importante, que ainda armazena documentos, cria alertas para contas, auxiliam na manutenção de uma boa pontuação no Serasa e fornecem dicas para aprimorar a gestão financeira ao longo do tempo. “Os números não mentem, olhe para os seus!”, finaliza a mentora de finanças.

Aplicativos financeiros para testar

Minhas Economias

Disponível para Android e iOS, o app sincroniza automaticamente suas contas bancárias e permite visualizar gráficos sobre seus gastos e ganhos em diferentes categorias. Você também pode fazer uso da seção “objetivos”, criando metas financeiras que o app ajuda a concluir.

Mobills

Outra boa opção para reunir informações sobre gastos e receitas por categoria, além de calcular juros simples e compostos, férias, investimentos, 13º salário e FGTS. Ele também conta com dicas e artigos sobre educação financeira, e está disponível para os dois sistemas operacionais.

Wallet

Com funcionamento manual, o aplicativo permite que você cadastre suas movimentações financeiras para gerar gráficos, criar orçamentos e metas, e gerar relatórios mensais e manuais.