Vamos falar sobre a saúde íntima?

Você sabe o que é vaginose? Conhece alguém que já teve o problema? Provavelmente sim, já que essa é a infecção vaginal mais comum entre os 15 e 44 anos. Segundo a ginecologista e obstetra Ornella Minelli, a condição é causada pelo desequilíbrio no pH e na flora vaginal, e entre os sintomas principais estão as mudanças no odor e na cor do corrimento.

E, apesar de muita gente confundir a vaginose com a candidíase, as infecções apresentam sinais e contam com tratamentos totalmente diferentes. “A candidíase é uma infecção vaginal causada por um fungo chamado Candida albicans e tem como principais sintomas a coceira vaginal e um corrimento esbranquiçado e grumoso, porém geralmente não apresenta cheiro forte. Já a vaginose é causada pela proliferação de bactérias já existentes na vagina, principalmente a Gardnerella vaginalis, e apresenta sintomas como corrimento acinzentado e um forte odor, que se assemelha ao de peixe podre, além de incômodo na região. Em alguns casos, a vaginose pode, inclusive, levar ao sangramento após a relação sexual”, alerta a médica.

A boa notícia, no entanto, é que a Bayer acaba de lançar o novo Gino-Canesten® Balance, o primeiro produto para a saúde focado no tratamento dos sintomas da vaginose vendido sem prescrição médica. Com glicogênio e ácido lático em sua fórmula, ele é capaz de reequilibrar o pH e a flora vaginal e eliminar os sintomas da infecção, como o cheiro desagradável, logo nos primeiros dias de uso. Prático e higiênico, o tratamento vem com aplicadores já preenchidos com a dose certa para ser utilizado uma vez por dia, de preferência à noite.

A médica salienta, no entanto, que é importante seguir o tratamento corretamente, conforme as indicações da embalagem. “Vejo pacientes que começam a tratar e, após alguns dias, quando melhoram, interrompem o tratamento, e o quadro regride. Ele deve ser feito adequadamente a fim de se evitar recorrências da infecção ou questões mais graves, como problemas na vida reprodutiva”, enfatiza Ornella.

Falar, entender e cuidar

Para entender a relação das pessoas com a própria saúde íntima e mapear o quanto elas conhecem o assunto, Gino-Canesten®, marca da Bayer Consumer Health, encomendou uma pesquisa inédita com 2 000 brasileiras entre 16 e 60 anos das classes A, B e C. Realizado recentemente pelo Ipec, o estudo revelou que 49% das participantes nunca ouviram falar de vaginose, apesar de 13% delas já terem sofrido com a infecção em algum momento da vida.

Para Cristina Hegg, diretora de marketing da Bayer Consumer Health no Brasil, Gino-Canesten® Balance reforça também o pilar de autocuidado, pois, por meio dele, é possível desenvolver conhecimento a respeito do próprio corpo, o que auxilia a prevenir e identificar possíveis infecções, por exemplo. “Sabemos dos tabus que envolvem essa categoria e, ao desenvolvermos o primeiro produto para saúde com foco no tratamento dos sintomas da vaginose sem necessidade de prescrição médica, facilitamos o seu acesso, o que contribui com essas questões. Consideramos nossa responsabilidade ser um agente de mudança positiva em busca de uma saúde íntima livre de tabus, e é esse nosso propósito como marca.”

O levantamento indicou, ainda, que, além dos incômodos físicos, a vaginose também tem reflexos emocionais: 68% das entrevistadas afirmaram que a condição impacta muito sua autoconfiança, autoestima e a forma como se enxergam. Outro dado relevante apontado pelo estudo é que para 45% das participantes a conversa sobre o assunto gera desconforto, enquanto 30% delas ficam envergonhadas ao comprar produtos específicos para a saúde íntima.

Falar sobre o tema pode até gerar constrangimento, mas mesmo assim elas querem estar por dentro do assunto. Ainda que 85% das entrevistadas se considerem bem-informadas sobre sua saúde íntima, 95% afirmaram querer saber mais sobre o tema. Ou seja, a disseminação de informações sobre a saúde íntima é essencial, até para que consigam identificar quando algo não está normal e buscar tratamento adequado.

Mais conversa, menos tabu

Gino-Canesten® tem uma longa história com as consumidoras e há anos desenvolve ações para educar e quebrar tabus sobre saúde íntima e autocuidado. A marca quer evoluir ainda mais nessa conversa, mas criar campanhas para o setor não é nada simples. Isso porque a área da saúde conta com regulamentações rígidas, como a Truth in Healthcare Marketing Act, que proíbe a veiculação de qualquer conteúdo que não seja apoiado por evidências científicas, o que dificulta ainda mais o desenvolvimento de uma ideia inovadora, criativa e bem-sucedida.

No entanto, para Patrícia Corsi, global chief marketing and digital officer da divisão de Consumer Health da Bayer, apesar do cenário desafiador, o setor apresenta um enorme potencial na comunicação, principalmente a partir da Covid-19, que transformou o modo como as pessoas enxergam a saúde e o autocuidado.

Para acelerar essa transformação, a Bayer lidera iniciativas de educação e de conscientização que ajudam a incorporar uma criatividade realmente significativa à área de saúde. Entre as ações está a criação, em outubro de 2020, do primeiro Conselho Global de Criatividade do setor, que busca aproveitar a criatividade coletiva dos especialistas em marketing para contribuir com a criação de campanhas mais efetivas, que ajudem a educar os consumidores para cuidarem de sua saúde de forma proativa.

O resultado? Campanhas reconhecidas em diferentes premiações do setor. Em 2020, a campanha #PPKSEMTABU, da marca Gino-Canesten®, foi uma das vencedoras do prêmio Effie Awards, estabelecendo-se como uma propaganda inovadora. Já neste ano, a campanha Minibolso, da marca Aspirina®, criada pela AlmapBBDO, foi ganhadora do Leão de Bronze no Festival Cannes Lions.

Mas as ações disruptivas da Bayer não param por aqui. Por considerarem um tabu, muitas jovens sentem vergonha de falar sobre a saúde íntima feminina com os pais ou na escola, ficando com muitas dúvidas sobre o assunto, e a falta de informação aumenta o risco de desenvolverem doenças, como a candidíase.

Para mudar essa realidade e ampliar a conversa sobre o tema, em 2021, Patrícia liderou o Intensivão da PPK, iniciativa que faz parte de um projeto global de Gino-Canesten® chamado Vagina Academy, uma “escola virtual” na plataforma TikTok (@intensivaodappk) criada para levar informação e empoderar jovens mulheres para o diálogo sobre cuidados íntimos de uma maneira mais leve e aberta.

“É preciso optar por uma linguagem mais clara, precisa e pessoal, o que também gera maior engajamento e impacto. Nós precisamos passar as informações em termos que sejam de fácil compreensão para alguém que não tenha um Ph.D. em química, por exemplo. Digo isso pois a falta de criatividade e de uma linguagem clara impacta diretamente a prática do autocuidado dos indivíduos, que é tão importante para uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, em sistemas de saúde mais sustentáveis”, ressalta Patrícia.

E os resultados do Intensivão da PPK foram bem expressivos. Com mais 27 milhões de impressões e 6 milhões de visitas ao perfil do TikTok, a campanha foi reconhecida, inclusive, pelo projeto Aliança sem Estereótipos (Unstereotype Alliance), uma iniciativa da ONU Mulheres que reúne globalmente empresas com o objetivo de eliminar preconceitos e estereótipos prejudiciais de gênero de sua publicidade.

O sucesso foi tão grande aqui, no Brasil, que agora a campanha será replicada em outros países para quebrar tabus e levar informações a jovens de outras tantas localidades.

