Vacina contra a gripe: campanha começa nesta segunda (25)

A campanha nacional de vacinação contra a gripe de 2024 tem início nesta segunda-feira (25) nas regiões Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A imunização, tradicionalmente realizada entre os meses de abril e maio, foi antecipada pelo Ministério da Saúde em decorrência do aumento em 50% no número de casos nos primeiros meses do ano. O Ministério tem como meta a vacinação de, pelo menos, 90% de cada um dos grupos prioritários.

Confira as principais informações a respeito da vacina contra a influenza:

Quem pode se vacinar contra a gripe pelo SUS?

Com uma expectativa de 75 milhões de doses aplicadas até o fim da campanha de vacinação, ainda existem alguns grupos prioritários que têm as doses à disposição desde as primeiras semanas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). São estes:

Crianças de 6 meses a menores de 6 anos;

Crianças indígenas de 6 meses a menores de 9 anos;

Trabalhadores da Saúde;

Gestantes;

Puérperas;

Professores dos ensinos básico e superior;

Povos indígenas;

Idosos com 60 anos ou mais;

Pessoas em situação de rua;

Profissionais das forças de segurança e de salvamento;

Profissionais das Forças Armadas;

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais (independentemente da idade);

Pessoas com deficiência permanente;

Caminhoneiros;

Trabalhadores do transporte rodoviário coletivo (urbano e de longo curso);

Trabalhadores portuários;

Funcionários do sistema de privação de liberdade, além de adolescentes e jovens sob medidas socioeducativas (entre 12 e 21 anos);

Para quem não está entre os grupos prioritários, a vacina da gripe também está disponível na rede privada.

Continua após a publicidade

Quantas doses preciso tomar da vacina contra a gripe?

A vacina contra o vírus da influenza é aplicada em dose única. A exceção acontece apenas para crianças que irão receber o imunizante pela primeira vez. Neste caso, deverão tomar duas doses, com um intervalo de 30 dias.

Como funciona a vacina da gripe em 2024?

A vacina oferecida para os grupos prioritários no SUS é trivalente, protegendo contra três diferentes cepas de vírus que estão em circulação e são responsáveis pela maioria dos casos atualmente.

A rede privada, no entanto, também oferece versões quadrivalentes (contra quatro cepas).

Continua após a publicidade

Apesar de não haver contraindicações, é importante lembrar que é normal sentir sintomas gripais após a aplicação, mas eles não exigem tratamento e costumam passar dentro de 24 horas.

Até quando vai a campanha de vacinação contra a gripe em 2024?

Com exceção da região Norte, o calendário de imunização contra a gripe pelo SUS vai até o dia 31 de maio. O imunizante estará disponível nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas de segunda a sexta, entre 7h e 19h, e nas AMAs/UBSs Integradas aos sábados, no mesmo horário.

A população pode encontrar a unidade mais próxima por meio da plataforma Busca Saúde: https://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br/.

Continua após a publicidade