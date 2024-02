Como acabar com pernilongos?

Uma das preocupações mais latentes dos brasileiros nos últimos tempos é como acabar com os pernilongos, principalmente o aedes aegypti. Afinal, nesta semana, o Brasil ultrapassou a marca de mais de 650 mil possíveis casos de dengue somente em 2024, segundo o Ministério da Saúde. Até o final do ano, é possível que esse número chegue a 4 milhões.

A estimativa tem deixado as autoridades públicas em alerta, e a ministra da saúde Nísia Trindade aproveitou para reiterar a importância das medidas individuais de prevenção. Uma delas é o uso de repelentes tópicos – seja ele formulado com o composto químico DEET ou icaridina, ingredientes-chave que garantem a eficiência do produto.

No entanto, é preciso estar atento à aplicação correta dos produtos. A SC Johnson, fabricante de produtos domésticos de controle de pragas do mundo, como OFF!, Exposis e Raid, e mantenedora do Centro SC Johnson de Ciência de Insetos e Saúde da Família, um dos maiores centros privados de pesquisa entomológica urbana, dá dicas sobre o uso do produto.

Continua após a publicidade

Como usar os repelentes corretamente

Todo repelente tem instruções de aplicação específicas. Portanto, consulte sempre as instruções rótulo do produto;

É importante não aplicar os repelentes em ambientes fechados , nem em excesso – a aplicação exagerada não proporciona maior proteção ou mais duração;

Repelentes devem ser usados sobre a pele exposta e as roupas para evitar picadas dos mosquitos – não se recomenda aplicar por baixo das roupas.

Se você está com dengue, precisa usar o repelente para se proteger pois, ao ser picado nesse período, você pode transmitir a doença para o mosquito e torná-lo um vetor;

Em caso de uso de filtro solar , aplique primeiro o filtro e, em seguida, o repelente;

Evite o contato com os olhos, lábios e orelhas e não use sobre cortes, feridas ou pele irritada;

Ao usar no rosto e pescoço, aplique primeiro nas mãos antes de passar na pele. A mesma instrução serve para o uso em crianças;

Caso o produto entre em contato com os olhos, lave-os com água ;

Reaplique após o banho ou transpiração excessiva.

Como afastar pernilongos de casa

Já dentro de casa, além dos repelentes elétricos que devem ser utilizados de acordo com as instruções da embalagem, também listamos três dicas extras que podem ajudar a proteger os ambientes.

Jardim protetor: Uma solução belíssima é cultivar próximo às janelas citronela, manjericão, sálvia e capim-limão. As quatro espécies exalam um aroma que afasta os pernilongos. E ainda fornece uma horta especial para sua casa. Difusores e velas de citronela: Uma dica mais difundida é o uso de difusores e velas de citronela. Corrente de ar amiga: Coloque o ventilador no chão e posicione as hélices ligeiramente para cima. O vento ajudará a manter os pernilongos longe.

Curiosidades úteis sobre mosquitos

Apenas mosquitos fêmeas picam: Embora os mosquitos machos e fêmeas se alimentem de néctar e seiva de plantas, apenas mosquitos fêmeas precisam do sangue para se reproduzir. Os mosquitos preferem cores mais escuras: Se você está tentando evitar os mosquitos, opte por roupas de cores mais claras. Os mosquitos podem ser atraídos por cores mais escuras. Os mosquitos precisam apenas de uma colher de sopa de água para se reproduzir: Os mosquitos preferem depositar seus ovos em água parada ou estagnada ou em terra úmida, e, para isso, precisam apenas de uma pequena quantidade de água. Na verdade, alguns tipos de mosquitos só precisam de uma colher de sopa de água para se desenvolverem. Pneus velhos, piscinas infantis, brinquedos, vasos de plantas e até mesmo uma tampa de garrafa podem se tornar seu criadouro.