Saúde das crianças: como lidar com a temporada de gripes e resfriados

Assim que chega o período de outono e inverno ou quando começa o ano letivo, os pais já se preparam: vão começar os espirros, a coriza e a tosse. Vem aí a temporada de gripes e resfriados. Ultimamente, porém, a iminência de quadros infecciosos está mais intensa e preocupante e, por conta disso, os cuidados com a saúde das crianças devem ser ainda maiores.

Recentemente, o boletim InfoGripe, feito pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz),1 revelou uma tendência de queda dos casos de Covid-19, mas alertou para as infecções pelo vírus sincicial respiratório (VSR) – responsável majoritariamente por casos de bronquiolite e pneumonia pediátrica – e o aumento da influenza A e B entre crianças, que estão causando índices de internação preocupantes.

Renato Kfouri, que é pediatra infectologista e presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, explica que o que a população chama comumente de “gripe” ou “resfriado” são as síndromes gripais (SG), que podem ser causadas por qualquer vírus de doenças respiratórias e, quando essas condições levam à hospitalização, são chamadas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

“Todos os vírus causam sintomas semelhantes, como tosse, coriza, febre e cansaço. São centenas de vírus diferentes, mas esses sinais são comuns a todos eles. Um resfriado mais ameno geralmente é causado pelos rinovírus, que tendem a ser mais benignos e não oferecem prejuízos ao estado geral de saúde da criança. Quando estamos falando do Influenza, entretanto, já há uma sintomatologia mais exacerbada, com uma prostração maior, mais febre e mais mal-estar. E o VSR geralmente causa falta de ar e chiado no peito”, afirma.

O prognóstico da doença, porém, vai depender, é claro, da idade do paciente, dos sintomas apresentados e da época do ano, que aparece, aliás, como uma boa dica para pais e mães: entender as temporadas de gripes e resfriados, até para poder prevenir o contágio ou dar uma maior impulsionada na imunidade dos pequenos.

Temporada de gripes e resfriados

Cada época do ano é mais propícia para a infecção por um ou outro vírus. Essa sazonalidade ajuda tanto as famílias com crianças quanto os próprios profissionais da saúde. “Quando está na época de determinado vírus, até o diagnóstico fica mais fácil, porque você já considera que há uma grande chance de ser um ou outro. A pandemia deu uma mexida nesse calendário de infecções e bagunçou um pouco as sazonalidades. Mas a tendência é voltar à normalidade.”

O VSR, por exemplo, como afirma o especialista, é conhecido por circular de forma mais intensa no outono e inverno. A influenza costuma ficar mais evidente no inverno. Mas até mesmo mudanças nas estações do ano, por conta até do aquecimento global, podem ter impacto nesse cenário.

Outro ponto importante é o modo de contaminação, que geralmente é pelo ar e também pelo contato direto com outras pessoas infectadas. As crianças que frequentam escolas e creches têm maior risco de se contaminar exatamente pela alta concentração de crianças em um mesmo local e também porque o sistema imunológico dos pequenos ainda não é tão desenvolvido quanto o dos adultos. Assim, ter gripes e resfriados é inevitável na infância. O mais importante, segundo o médico, é ficar de olho nos sintomas e saber quando aquele que parecia um resfriado leve precisa ser analisado por um médico.

“Muitos fatores precisam ser levados em consideração. Claro que um sintoma respiratório em um recém-nascido é mais preocupante do que em uma criança de 4 anos, por exemplo. Mas os sinais de alarme são sempre febre alta e persistente, dificuldade respiratória e apatia excessiva. Hoje, nós temos testes sorológicos com painéis virais que em 15 minutos mostram o vírus causador daquela patologia. Se for possível fazer esse tipo de testagem, é também recomendado, para saber com o que aquele organismo está lidando.”

Cuidados com a saúde dos pequenos

Dependendo de cada caso, pode haver um tratamento diferente. Mas, via de regra, lavar e vaporizar o nariz para fluidificar as secreções, fazer ingestão de líquidos, repousar e tomar analgésicos para dor e antitérmicos para a febre é o recomendado nesses casos. Fazer uso de fitoterápicos – produtos de origem vegetal que passaram por estudos e testes para comprovar sua eficácia e segurança no tratamento de diversas condições de saúde e que são mais naturais e saudáveis – é também uma boa opção, tanto para prevenir quanto para aliviar os desconfortos.

“A prevenção é a melhor maneira de cuidar da saúde das crianças, então não podemos esquecer o calendário de vacinação, que deve estar em dia, o aleitamento materno pelo menos até os 6 meses de idade, a correta higienização – das mamas, na amamentação, e das mãos, o tempo todo –, o ingresso na escola o mais tardiamente possível e uma alimentação saudável. Tudo que for possível ser feito para que a imunização seja reforçada é o ideal, para que, mesmo infectada, a criança possa ter melhores respostas imunes ao vírus”, ressalta o médico.

Referências

1. Fiocruz. Agência Fiocruz de Notícias. InfoGripe alerta para o aumento de internações de crianças por VSR. Disponível em: https://agencia.fiocruz.br/infogripe-alerta-para-aumento-de-internacoes-de-criancas-por-vsr