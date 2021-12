É diferente: saiba identificar os 5 sintomas da nova variante Ômicron

A Ômicron, descoberta na última semana pela África do Sul e classificada como variante de preocupação (VOC), pela Organização Mundial da Saúde (OMS), possui sintomas diferentes das cepas que circulam pelo país. A nova variante já está presente no Brasil e em outros 28 países.

Pesquisas serão realizadas para determinar a transmissibilidade, letalidade e resistência às vacinas já existentes no mundo. Uma informação já obtida é que os sintomas na nova variante se diferem da Delta, responsável pela maior parte dos casos de coronavírus nos países.

Angelique Coetzee, médica que atendeu pacientes com a Ômicron antes de ser oficialmente descoberta, notou mudança nos sintomas apresentados pelos pacientes. Angelique, que também é presidente da Associação Médica da África do Sul, relata que as principais queixas das pessoas infectadas foram:

Cansaço

Dores musculares

“Coceira na garganta” ou “garganta arranhando”

Febre baixa (em poucos casos)

Tosse seca (em poucos casos)

Para a médica, os sintomas da nova variante são semelhantes aos da variante Beta. O cansaço excessivo foi o principal fator que levou as pessoas a procurar atendimento médico. Na Delta, os sintomas comuns eram: pulsação elevada, baixos níveis de oxigênio e perda de olfato e paladar.

–Os pacientes infectados com a Ômicron apresentaram sintomas leves até o momento. Ainda assim, a nova cepa preocupa a OMS e o mundo porque ela já apresenta 50 mutações. Dessas, 32 na proteína S, o alvo principal das vacinas desenvolvidas.

Observações preliminares apontam que ela pode ser mais transmissível do que a Delta, visto que a Ômicron aumentou o número de casos de Covid-19 na África do Sul, país que detectou a nova variante.