9 plantas que atraem calma e tranquilidade para o lar

Ter plantas em casa não é apenas uma questão de decoração: há inúmeros benefícios, psicológicos e espirituais, atrelados ao mundo vegetal. Um deles, sem sombra de dúvidas, é a atração da calma e tranquilidade para o lar. Sim, as plantinhas são capazes de deixar todo mundo “zen” com as suas propriedades energéticas extremamente positivas. Pelo menos é o que explicam as especialistas Katrina Devilla, da plataforma iQuilíbrio, e a espiritualista Kelida Marques.

A seguir, as profissionais explicam como as plantas ajudam a acalmar o ambiente (e quais escolher para essa função super importante):

Por que as plantas acalmam o lar?

Segundo Katrina Devilla, as plantas dentro de casa tornam o espaço mais harmônico e aconchegante pelo simples fato de nos colocarem em maior contato com a própria natureza. “Elas possuem propriedades incríveis, existindo uma infinidade de plantas que podem influenciar a energia de um lar”, reitera.

Kelida complementa: “As plantas são dotadas de uma força vital, uma energia intrínseca que interage com o lar e seus moradores. Elas podem ajudar a limpar o ambiente de energias negativas, equilibrar as vibrações e criar uma atmosfera de paz.” Incrível, né?

Plantas que trazem paz e tranquilidade ao lar

A seguir, Kelida indica as plantas mais recomendadas na hora de trazer aquela paz tão necessária ao nosso lar. Vale lembrar que você pode plantar as ervas e vegetais num vasinho, ou usá-las em formato de óleos essenciais e aromatizantes.

1. Lavanda

A lavanda é conhecida por suas propriedades relaxantes e calmantes. Seu aroma suave ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade e promove um sono reparador.

2. Camomila

A camomila é famosa por suas propriedades antiestresse. Ela ajuda a acalmar a mente, aliviar a tensão e melhorar o humor.

3. Manjericão-Sagrado:

Também conhecido como tulsi, o manjericão-sagrado é reverenciado por suas propriedades purificadoras, ajudando o corpo a adaptar-se ao estresse.

4. Valeriana

A valeriana é uma planta que ajuda a aliviar a tensão nervosa, reduzir a ansiedade e promover o relaxamento e o sono.

5. Passiflora

Conhecida também como maracujá, a passiflora tem propriedades sedativas suaves, sendo útil para acalmar a mente e relaxar o corpo.

6. Alecrim

O alecrim é conhecido por suas propriedades purificadoras e protetoras. Ele pode ajudar a limpar o ambiente de energias negativas e atrair boas vibrações. Também é associado à melhoria da memória e concentração.

7. Sálvia

A sálvia é uma planta sagrada usada em rituais de purificação e limpeza. Ela é conhecida por remover energias estagnadas e negativas, promovendo um ambiente mais harmonioso e equilibrado.

8. Jasmin

O jasmim é uma planta associada ao amor e à espiritualidade. Seu aroma doce e envolvente pode ajudar a criar um ambiente mais acolhedor e harmonioso, fortalecendo os laços afetivos.

9. Violeta

A violeta é uma planta associada à proteção e purificação. Ela pode ajudar a limpar o ambiente de energias negativas e promover uma atmosfera de paz e tranquilidade.

Plantas que devemos evitar dentro de casa

Por fim, Katrina Devilla ressalta que algumas plantas não devem ser colocadas dentro de casa, pois trazem um efeito contrário. São elas:

Flor-de-outubro;

Hera roxa;

Comigo-ninguém-pode;

Jiboia;

Chorões;

Agave;

Coroa de Cristo;

Dama da noite;

Samambaia;

Avenca;

Bromélia.