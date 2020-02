Os melhores meses para comprar determinadas frutas

Março é o período de safra de maçã: menos agrotóxicos, preços mais em conta

Foto: Getty Images

ABACATE

. Safras: março, abril

. Nutrientes: vitaminas A, C, E, B6; minerais: potássio, ferro, sais minerais, magnésio e glutationa

. Propriedades: evita fadiga mental

. Aprenda a fazer: receitas com abacate

ABACAXI

. Safras: janeiro, fevereiro, outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A, B1 e C; minerais: potássio, magnésio e cálcio

. Propriedades: ajuda na digestão, além de prevenir a osteoporose

. Aprenda a fazer: receitas com abacaxi

ACEROLA

. Safra: novembro

. Nutrientes: vitaminas A, B1, B2 e B3; minerais: cálcio, ferro e fósforo

. Propriedades: importante no tratamento de gripes, resfriados, doenças pulmonares e doenças degenerativas, como câncer

. Aprenda a fazer: receitas com acerola

AMEIXA

. Safras: janeiro, fevereiro, dezembro

. Nutrientes: vitamina A e fibras

. Propriedades: alto poder laxativo, é recomendada contra a prisão de ventre

. Aprenda a fazer: receitas com ameixa

AMORA

. Safra: setembro

. Nutrientes: vitaminas A, C e E; minerais: cálcio, fósforo, ferro, potássio e carboidratos

. Propriedades: ajuda a prevenir infecções urinárias e a reduzir o risco de úlcera e câncer no estômago

. Aprenda a fazer: receitas com amora

BANANA

. Safras: julho, agosto, setembro, outubro, novembro

. Nutrientes: vitamina B6; minerais: potássio

. Propriedades: conhecida por trazer tranquilidade e bom humor, previne diabetes e problemas de colesterol

. Aprenda a fazer: receitas com banana

CAJU

. Safra: agosto

. Nutrientes: vitaminas A, D, K, PP e E; minerais: carboidratos, cálcio, fósforo e sódio

. Propriedades: melhora as lesões da acne e controla a oleosidade da pele

. Aprenda a fazer: receitas com caju

CAQUI

. Safras: março, abril

. Nutrientes: minerais: cálcio, fósforo, sódio e betacaroteno

. Propriedades: é essencial paro fortalecimento da visão, unhas e cabelos

. Aprenda a fazer: receitas com caqui

CARAMBOLA

. Safras: junho, julho, agosto

. Nutrientes: vitaminas A, C e complexo B; minerais: ferro, cálcio e fósforo

. Propriedades: auxilia no combate a febre e também é utilizada como estimulador de apetite. As sementes trituradas servem como um sedativo em casos de asma e cólicas

. Aprenda a fazer: receitas com carambola

CEREJA

. Safras: janeiro, fevereiro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A e C, além de flavonóides

. Propriedades: ajuda a prevenir o acúmulo de gordura nas artérias, além de proteger contra câncer de cólon e de estômago

. Aprenda a fazer: receitas com cereja

COCO

. Safras: janeiro, fevereiro, março, outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A, B1, B2, B5 e C; minerais: potássio, sódio, cloro, fósforo e fibras

. Propriedades: tem efeito destrutivo em vírus causadores de influenza, como o vírus da herpes

. Aprenda a fazer: receitas com coco

FIGO

. Safra: fevereiro

. Nutrientes: minerais: cálcio, fósforo e potássio

. Propriedades: fonte de energia já que possui grande quantidade de açucares

. Aprenda a fazer: receitas com figo

GOIABA

. Safras: fevereiro, março

. Nutrientes: vitaminas C, A, B3, fibras; minerais: potássio e manganês

. Propriedades: ajuda na cicatrização de feridas

. Aprenda a fazer: receitas com goiaba

JABUTICABA

. Safras: setembro, outubro

. Nutrientes: vitamina C; minerais: ferro e fósforo

. Propriedades: protege e estimula a reparação dos tecidos ricos em colágeno, responsável pela firmeza e elasticidade, além de combater as rugas

. Aprenda a fazer: receitas com jabuticaba

Kiwi, melancia, laranja: escolha a sua preferida e tire proveito dos nutrientes

Foto: Getty Images

KIWI

. Safras: abril, maio, junho, julho, agosto

. Nutrientes: vitaminas A, B6 e E; minerais: cálcio, magnésio, ferro e potássio

. Propriedades: diminui o riso de doenças cancerígenas, equilibra a tensão arterial, e aumenta as defesas do organismo na prevenção das gripes e resfriados

. Aprenda a fazer: receitas com kiwi

LARANJA

. Safras: janeiro, fevereiro, março, abril, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A, C, B2 e ácido fólico; minerais: potássio, cálcio, manganês, fibras e água

. Propriedades: ajuda no combate a gripe e auxilia na resistência das infecções, na cicatrização de feridas e queimaduras

. Aprenda a fazer: receitas com laranja

LIMÃO

. Safras: janeiro, fevereiro, março

. Nutrientes: rico em vitaminas C

. Propriedades: diminui a ansiedade ou depressão, além de dissolver cálculos renais e desentupir as artérias

. Aprenda a fazer: receitas com limão

MAÇÃ

. Safra: março

. Nutrientes: vitaminas B1, B2 e B5; minerais: fósforo, ferro e potássio

. Propriedades: proporciona uma capacidade respiratória maior e ajuda no combate de doenças pulmonares

. Aprenda a fazer: receitas com maçã

MAMÃO

. Safras: janeiro, fevereiro, março, abril, agosto, setembro, outubro, novembro

. Nutrientes: vitaminas A e C; minerais: potássio, cálcio, fibras e água

. Propriedades: além das propriedades calmantes e laxativas, alivia os sintomas da sinusite

. Aprenda a fazer: receitas com mamão

MANGA

. Safras: outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A, C, e complexo B

. Propriedades: ajuda no combate a anemia e diarréia

. Aprenda a fazer: receitas com manga

MARACUJÁ

. Safra: maio

. Nutrientes: vitaminas A, C e do complexo B; minerais: ferro, sódio, cálcio e fósforo

. Propriedades: possui um poderoso efeito calmante

. Aprenda a fazer: receitas com maracujá

MELANCIA

. Safras: janeiro, dezembro

. Nutrientes: complexo B e sais minerais, como cálcio, fósforo e ferro

. Propriedades: alimento altamente hidratante, por ser 90% composta de água

. Aprenda a fazer: receitas com melancia

MELÃO

. Safras: janeiro, setembro, outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A, B e C

. Propriedades: ajuda na desintoxicação alimentar, fortifica os ossos e os dentes

. Aprenda a fazer: receitas com melão

MEXERICA

. Safras: junho, julho, agosto, setembro

. Nutrientes: vitaminas C e fibras

. Propriedades: tem ação diurética a calmante. Quando ingerida com o bagaço, facilita a formação de resíduos que melhoram o funcionamento intestinal

. Aprenda a fazer: receitas com mexerica

MORANGO

. Safra: agosto

. Nutrientes: vitaminas, B5 e C; minerais: ferro e ácido salicílico

. Propriedades: previne a fragilidade dos ossos, a má formação dos dentes, age contra infecções e evita hemorragias

. Aprenda a fazer: receitas com morango

PERA

. Safra: janeiro

. Nutrientes: vitaminas B1, B2 e B3

. Propriedades: ativa a circulação, reduz a pressão arterial, possui função laxativa e digestiva

. Aprenda a fazer: receitas com pera

PÊSSEGO

. Safras: novembro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A, C e pectina

. Propriedades: ajuda a combater problemas de acne

. Aprenda a fazer: receitas com pêssego

TOMATE

. Safras: janeiro, fevereiro, março, abril, setembro, outubro, novembro, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A e C e ácido fólico; contém licopeno

. Propriedades: previne doenças cardiovasculares

. Aprenda a fazer: receitas com tomate

UVA

. Safras: janeiro, fevereiro, março, dezembro

. Nutrientes: vitaminas A e C; minerais: cálcio, potássio, magnésio e fibras

. Propriedades: ajuda a ativar os rins e a combater várias doenças do intestino

. Aprenda a fazer: receitas com uva

Consultoria: Maria Gandini, da RG Nutri; Solange de Oliveira Saavedra, do Conselho Regional de Nutricionistas (SP)