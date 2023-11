Óleos essenciais: Aprenda os benefícios e como usar

Normalmente, quando falamos de óleos essenciais, que são utilizados desde a época remota na civilização egípcia e chinesa, a primeira coisa que vem à cabeça é a sensação de relaxamento, muito por conta da fama do óleo de lavanda e seus benefícios para acalmar a mente. No entanto, existem vários outros tipos de óleos essenciais, cujas finalidades e utilização são inúmeras.

Os óleos são extratos concentrados, que são retirados direto das plantas. Existem várias técnicas de extração das substâncias essenciais, que transformam a essência de uma planta em um líquido para uso medicinal e em outras áreas.

“Temos a utilização dos óleos essenciais na indústria cosmética, como, por exemplo, para melhorar a textura da pele; assim como para proporcionar ações sensoriais, ajudando a acalmar ou melhorar o humor; além da indústria alimentícia, para saborizar, reforçar aromas, entre outros”, explica Adna Fischmann, diretora de Marketing da doTERRA Brasil.

Atualmente, mais de 3 mil variedades de compostos aromáticos voláteis já foram identificadas. A natureza de um óleo essencial varia de planta para planta, dentro de famílias botânicas, e de espécie para espécie. A relação delicada dos constituintes aromáticos encontrados em qualquer óleo essencial é o que o torna único e que lhe permite oferecer benefícios específicos.

Quais são os benefícios dos óleos essenciais?

Os benefícios dos óleos essenciais estão relacionados às plantas que eles foram extraídos ou ao blend de plantas existentes no composto.

“O óleo essencial atua na mente, principalmente através da aromaterapia. Quando um óleo essencial é inalado, algumas moléculas vão para o pulmão e outras para o bulbo olfatório”, pontua Camila Moura, professora de Kundalini Yoga e especialista em Expansão da Consciência.

Segundo ela, nos pulmões, as moléculas entram na corrente sanguínea e circulam pelo corpo, Já as que se conectam ao bulbo olfatório se dirigem para uma parte do cérebro chamado de Sistema Límbico, que influencia respostas emocionais, como lembranças, e funções glandulares via hipotálamo.

“Os óleos essenciais são coadjuvantes emocionais, que ajudam a acalmar, a energizar, ajudam no equilíbrio e foco”, ressalta Adna. No entanto, cada planta tem uma propriedade diferente.

Abaixo, confira alguns tipos e suas principais utilizações:

Lavanda – Atua na saúde mental por suas características relaxantes e calmantes. Ajuda na ansiedade, depressão e a um sono mais reparador.

Hortelã – É estimulante e ajuda a melhorar a concentração, reduzir o estresse e refrescar a mente.

Grapefruit – Revigorante, age positivamente sobre o esgotamento físico e mental. Seu aroma evoca a sensação de descontração, motivação e alegria. É um mediador da alegria com muita energia solar.

Cedro Virgínia – Fortalece a estrutura psicológica, traz alinhamento emocional, ajuda a ter coragem e tomar decisões.

Bergamota – Pode ser uma ajuda importante para obter efeitos purificantes na pele, além do seu aroma calmante, muito comum das famílias de óleos cítricos.

Cardamomo – Proporciona um senso de clareza e abertura mental. Também ajuda a estimular a criatividade, trazendo segurança e confiança para momentos desafiadores.

Vale dizer que ao usar o óleo essencial de forma tópica, por contato com a pele, a ação tende a ser mais rápida, enquanto no difusor, ao ser difundido com água e num ambiente maior, a ação tende a ser mais suave.

O poder dos óleos na cosmética

Existem óleos com ação cicatrizante e calmante e que servem como coadjuvantes em alguns tratamentos estéticos, como os de acne, enquanto outros tem ação preventiva na questão do envelhecimento e até na proteção da umidade da pele.

“Eles podem ser diluídos em cremes faciais e corporais. Costumo indicar 1 gota de óleo essencial para 10 gotas de óleo vegetal. Jamais aplique diretamente na pele, pois podem irritar”, diz Roseli Siqueira, cosmetóloga e empresária.

Além da ação mental, por exemplo, o óleo essencial de lavanda atua como regenerador celular e cicatrizante para queimaduras, cortes e feridas. O de gerânio é ideal para pele seca e madura, pois restaura a uniformidade do tom, reduzindo manchas.

Há também o de rosa mosqueta, bem famoso, que ajuda a atenuar estrias, queloides, cicatrizes, rugas e linhas de expressão. Já o de Tea Tree, ou melaleuca, é bastante utilizado para tratamentos capilares e no combate às espinhas. Possui ação eficaz contra bactérias, vírus e fungos e ação cicatrizante.

Blends de óleos essenciais: Quais as diferenças?

Os blends são misturas de vários óleos essenciais, que se destinam para um determinado fim. Outra diferença, especialmente na aplicação tópica, é que os blends já são diluídos em óleo vegetal e estão prontos para aplicação diretamente sobre a pele.

“A fórmula proprietária é balanceada com exatidão no sentido de interação dos seus agentes químicos, de forma a potencializar a ação, evitando canibalização entre eles. O uso depende do metabolismo do organismo de cada indivíduo, pois o blend contém a junção de outros óleos que podem potencializar sua ação”, diz Adna.

Na questão de contraindicação, Camila faz questão de pontuar que é importante sempre olhar a pureza e a composição do produto, principalmente para pessoas alérgicas. “Alguns óleos são contraindicados para gestantes, como por exemplo Canela, Cravo, Cânfora e Artemísia. Por isso, o acompanhamento do médico de confiança é imprescindível.”

Para iniciantes, é sempre recomendado utilizar também diluído. Já as crianças devem usar sob recomendação do pediatra, a não ser que seja um blend desenvolvido exclusivamente para este nicho.

Como usar os óleos na meditação?

Camila costuma usar muito os óleos em suas aulas de Kundalini Yoga, nas vivências e retiros, para criar um ambiente harmônico, amoroso e expansivo, e levar os participantes a se conectarem com um espaço sagrado dentro de cada um.

“Geralmente, uso nas meditações os óleos essenciais de rosas e lótus. O óleo de rosas é um ativador do chacra cardíaco, que abre o nosso coração, ativa nosso sistema sútil e nos traz uma sensação de expansão, amor e leveza. O chacra cardíaco é a ponte entre o físico e o espírito, e o óleo de rosas ajuda na abertura deste centro cardíaco”, explica ela, que passa nos punhos o óleo, para sentir o aroma, e faz uma leve massagem na região do cardíaco, antes das vivências e meditações.

Um outro óleo essencial que a professora utiliza é o de Lótus, um ativador da glândula pineal, que abre o chacra do terceiro olho, e aumenta a intuição e a conexão com o invisível. “Expande a consciência através da ativação das glândulas pituitária e pineal, que são nossas antenas de conexão direta com uma consciência maior. Também aplico nos punhos e na região do terceiro olho, entre as sobrancelhas e no chakra da coroa”, finaliza Camila.

