Óleos nutritivos: fundamentais nos cuidados com os fios

Ter um cabelo bonito, com movimento e brilho na medida certa, é tarefa mais fácil do que você pode imaginar. E não tem mágica, nem truque, não! O segredo é apostar em produtos com ingredientes potentes, capazes de devolver os nutrientes essenciais para os fios, selar as cutículas, nutrir as fibras capilares e promover estímulos que ajudam no crescimento.

Ou seja, basta investir na nutrição do cabelo, o que pode ser traduzido como reposição de lipídios e tratamento dos fios, ao mesmo tempo em que são devolvidas a gordura e a oleosidade naturais – responsáveis pela manutenção do aspecto saudável e alinhado. O resultado é um cabelo macio, com volume e balanço.

Entre esses componentes poderosos que promovem melhorias capilares, os óleos nutritivos merecem destaque, pois penetram no interior dos fios, agindo na estrutura. Além disso, criam uma espécie de escudo, protegendo a base do cabelo, trazendo mais brilho e força.

Alguns desses óleos, como o cálamo, a mirra e a oliva (encontrados na linha OX Nutrição Intensa, por exemplo), agem de forma direta e eficaz na recuperação de fios ressecados e com frizz, resgatando a força e a vitalidade e agindo de maneira preventiva contra novos danos.

Esses óleos são poderosos: a raiz do cálamo conta com linalol e cânfora, entre outros componentes, além de ácido acórico, enquanto a mirra contém vários óleos essenciais. O óleo de oliva, por sua vez, é rico em ácidos graxos e substâncias formadoras de filme repositor lipídico. O mix se revela uma combinação que confere brilho, torna a ação de pentear mais fácil e ainda diminui qualquer efeito arrepiado.

Resultados eficientes

A linha OX Nutrição Intensa – que tem como base o trio de óleos cálamo, oliva e mirra – é formada por seis produtos que permitem a qualquer mulher investir em um ritual completo de nutrição capilar em casa, de maneira rápida e eficiente.

Fazem parte da linha OX Nutrição Intensa:

. Shampoo: é responsável por abrir as escamas (cutículas) e limpar profundamente os fios, preparando-os para os outros produtos do ritual de beleza.

. Máscara de tratamento: hidrata e age de forma reconstrutora, nutrindo os fios.

. Condicionador: restaura as cutículas, desembaraçando e recuperando propriedades naturais dos fios, selando-os.

. Creme para pentear: blinda as cutículas, promove desembaraço e deixa o cabelo disciplinado.

. Óleo reparador: reforça a selagem das cutículas, hidrata, ajuda a desembaraçar e deixa os fios mais macios.

. Ampola: reforça a hidratação do cabelo, trazendo brilho e condicionamento.

Outra vantagem da linha é que todos os itens apresentam o exclusivo sistema OX Beleza Duradoura. Os produtos são livres de sal, silicones pesados e óleos minerais, além de ter fragrâncias fixadoras concentradas. Aliás, vale ressaltar que o sal, ou melhor, o cloreto de sódio, não é nada bom para cabelo com química, pois favorece o ressecamento. Os silicones ajudam na penteabilidade e dão brilho, mas em excesso podem deixar os fios pesados. Já os óleos minerais são uma espécie de falso tratamento para os fios, que ficam macios apenas temporariamente, pois a substância não hidrata de fato.

Por essas razões, a solução mais favorável são mesmo os óleos naturais e nutritivos, que garantem a beleza duradoura do cabelo ao longo do dia, por mais tempo, sem criar um visual pesado. Outros benefícios de OX Nutrição Intensa são a redução de volume e a ação disciplinante e antiressecamento.