“Cabeça de Ozempic”? 6 informações que você precisa saber sobre o remédio

O Ozempic, remédio indicado para o tratamento da doença de diabetes tipo 2, está se mostrando cada vez mas popular entre quem busca perder peso de maneira rápida – isso de maneira off label, ou seja, fora das indicações da bula.

O fenômeno se agravou após suspeitas de que celebridades como Kylie Jenner e Kim Kardashian vinham utilizando o remédio, além de confirmações de famosas como Jojo Todynho e Oprah.

Porém, apesar da semaglutida – composto presente no medicamento – ser aprovado pela Anvisa para o tratamento da obesidade, o seu uso para fins estéticos e sem acompanhamento médico pode trazer riscos à saúde.

Da flacidez até a chamada “cabeça de Ozempic”, listamos 6 informações importantes que você precisa sobre o Ozempic. Veja:

“Cabeça de Ozempic”

Entre os efeitos virais da medicação, diversos usuários destacaram o fenômeno da “cabeça de Ozempic”, que se refere ao tamanho desproporcional da cabeça em relação ao corpo dos pacientes. Porém, isso não significa que a cabeça cresce devido ao medicamento (sim, houve discussões a respeito nas redes).

“O termo tem sido utilizado para falar da desproporção do tamanho da cabeça em relação ao corpo em pessoas que tiveram emagrecimento acelerado. Essa situação geralmente é vista quando o emagrecimento é associado a uma grande perda de massa muscular ou massa magra, o que vem associado ao uso descontrolado e sem orientação”, explica Lorena Lima Amato, doutora em endocrinologia e membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia.

A especialista ainda destaca que tal fenômeno também pode causar flacidez no rosto – e, também, outras áreas do corpo – devido a uma perda de colágeno.

De fato, ajuda na perda de peso – mas há riscos

Não, não é mentira que o medicamento auxilia na perda de peso. “O Ozempic é um medicação da classificação de análogos de GLP-1 – molécula produzida naturalmente pelo intestino. Ele tem efeitos benéficos na redução da glicemia, sendo tratamento inicial em casos de diabéticos e, também, viu-se que tem uma grande ação na perda de peso”, explica a doutora em endocrinologia.

O GLP-1 é o hormônio que produzimos no intestino quando nos alimentamos, e ele estimula a produção da insulina e aumenta a sensação de saciedade no cérebro. Portanto, a semaglutida presente no Olimpic imita o GLP-1.

“Pacientes que não apresentam diabetes e não são obesos, não possuem indicação para o uso do remédio e ele não deveria ser utilizado com fins estéticos” Bruna Storm, nutricionista esportiva

“Como o paciente fica com a ideia de estar saciado, ele acaba consumindo menos calorias, levando ao emagrecimento. Porém, é importante salientar que pacientes que não apresentam diabetes e não são obesos, não possuem indicação para o uso do remédio e ele não deveria ser utilizado com fins estéticos”, coloca Bruna Storm, nutricionista esportiva.

No caso do emagrecimento, a molécula retarda o esvaziamento gástrico, de forma que o usuário fique com a sensação de “saciamento” por um período de tempo maior do que de costume, assim diminuindo a quantidade de vezes que o paciente ingere alimentos. Entretanto, isso pode acabar por estimular uma perda de massa magra e a densidade óssea, podendo levar à perda gradual de força e função dos músculos.

De acordo com um estudo do The New England Journal of Medicine, de 2021, após 68 semanas de medicação, 86,4% dos participantes perderam 5% ou mais do peso corporal.

A especialista ainda acrescenta que, o uso de semaglutida pode estimular mudanças no perfil de preferência alimentar, assim estimulando uma ingestão de alimentos mais saudáveis.

Pode acabar resultando em um efeito rebote

Apesar de ter efeitos comprovados para o emagrecimento, a médico endocrinologista explica que, quando utilizado sem acompanhamento médico ou off label, o remédio não somente traz mais riscos do que benefícios, mas pode resultar no efeito oposto: o rebote, isto é, o reganho de peso.

“Para o paciente que busca o emagrecimento, mas usa a medicação sem seguimento médico, a complicação mais comum – que certamente ele vai vivenciar – é o efeito rebote, então haverá uma chance de ganho de peso se parar com a medicação”, coloca a doutora.

Lorena aponta que isso se deve, principalmente, à falta de disciplina criada com o uso do remédio, pois pouco se pensa na realização de uma dieta saudável e a manutenção de exercícios, assim, quando o remédio for suspenso, será impossível manter os resultados dados.

Paralisia do estômago

Entre os efeitos virais do Ozempic, a suposta “paralisia do estômago” está entre os tópicos mais comentados, porém, Lorena explica que não é uma verdadeira paralisia: “O Ozempic pode causar uma diminuição do tempo de esvaziamento gástrico, ou seja, o estômago desacelera sua atividade, de forma que a comida fique por um tempo maior no estômago. Esse efeito pode piorar sintomas de queimação, refluxo e pode levar a casos de constipação, isto por diminuir o trânsito intestinal”.

Isso, contudo, não significa que há uma verdadeira paralisia – ou seja, seu estômago não fica parado ou sem funcionar – ele apenas tem sua ação gástrica retardada, dando o efeito saciado ao paciente.

Benefícios para problemas cardiovasculares

Segundo o estudo SELECT da Nova Nordisk – farmacêutica responsável pelo Ozempic e o Wegovy – o tratamento com semaglutida levou a um risco 20% menor de eventos cardíacos em usuários com doenças cardiovasculares.

“Alguns estudos encontraram que o uso do medicamento pode reduzir a pressão arterial, ocorrendo uma proteção cardiovascular. Mas, é uma teoria incerta ainda, necessitando mais estudos. Porém, em casos de pacientes obesos, a perda de peso é uma grande aliada na melhora da saúde cardiovascular”, coloca a nutricionista esportiva.

O uso off label pode trazer vários riscos

Apesar de regulamentado pela Anvisa para o tratamento de diabetes e obesidade, quando usado off label com fins estéticos, o Ozempic pode trazer diversos riscos à saúde do usuário, entre eles a perda de massa muscular e, consequentemente, a redução do metabolismo, além da deficiência de vitaminas e minerais pelo baixo consumo de alimentos.

“O seu uso off label também pode ocasionar falta de energia e queda dos cabelos”, explica Bruna. Ademais, a nutricionista explicita que o Ozempic pode ocasionar efeitos colaterais como enjoo, diarreia e gases.

