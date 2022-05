Conhecemos o SPA quatro vezes eleito o melhor da América do Sul

Emagrecer, descansar, recuperar as energias, relaxar… São muitos motivos que podem nos impulsionar a fazer uma visita a um SPA. No caso do Kurotel, espaço que acaba de completar 40 anos em Gramado e já foi eleito quatro vezes o Melhor Centro Médico e Spa de Luxo da América do Sul, a vontade de fazer um check-up completo enquanto é cuidada com muito carinho é um motivo extra. O Centro Contemporâneo de Saúde e Bem-Estar ajuda os visitantes a fazer um diagnóstico da saúde corporal que vai muito além da balança.

Na chegada, uma versão diferente da bioempedância é realizada. Trata-se da avaliação corporal por imagem, feita deitado no equipamento DEXA. O escaneamento não demora mais do que 15 minutos – e apresenta descobertas precisas sobre o índice de gordural visceral (aquela ao redor dos órgãos vitais, a mais perigosa) e também no tronco e nos quadris. A redatora-chefe de Boa Forma e CLAUDIA chegou ao espaço com 33,3% de gordura corporal – mas conseguiu reduzir esse número em poucos dias, ainda que o objetivo principal da visita fosse o alívio do estresse.

Para descobrir quais são as técnicas de relaxamento do SPA (tem cápsula de flutuação, banho de lodo e ducha de vinho), mais as dicas de alimentação (que tal trocar o sal por grãos de mostarda moídos?), leia a reportagem completa em BOA FORMA.