Bebida muito quente pode aumentar risco de câncer de esôfago, diz estudo

No inverno, é comum tomarmos bebidas bem quentinhas para tentar amenizar o frio. No entanto, essa prática pode trazer riscos a nossa saúde. Alguns estudos sugerem que beber bebidas em alta temperatura (acima de 65ºC) pode aumentar o risco de câncer de esôfago.

A informação foi revelada pela Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC, na sigla em inglês), da Organização Mundial da Saúde (OMS), em 2016. A pesquisa uniu um grupo de trabalho de 23 pesquisadores de 16 países e teve como base mais de mil estudos observacionais e experimentais.

VEJA os assuntos que mais estão bombando nas redes sociais

De acordo com a agência, o consumo de bebidas acima de 65 graus foi classificado como “provavelmente carcinogênico para humanos”.

Mas o que isso significa? Bebidas muito quentes, como chás e café, podem facilitar o desenvolvimento de carcinoma epidermoide de esôfago, o tipo de câncer de esôfago encontrado em 90% dos brasileiros diagnosticados com a doença – a maior incidência é na Região Sul, devido, principalmente, pelo consumo de chimarrão.

No entanto, é preciso ressaltar que o problema não é a bebida em si, mas a alta temperatura, que acelera o processo de carcinogênese, por causar lesão na mucosa do esôfago. “A bebida quente causa lesão na mucosa do esôfago. E o que se dá é uma combinação de fatores de risco, com a associação da lesão ao tabagismo e o etilismo. Noventa por cento dos pacientes com câncer de esôfago no Brasil são tabagistas e etilistas”, explicou Luis Felipe Ribeiro Pinto, vice-diretor do Instituto Nacional do Câncer (INCA) e membro do conselho científico do IARC.

Dessa forma, não é necessário que as pessoas deixem de beber chá, chimarrão ou café e, sim, esperar alguns minutos para que a temperatura caia.

Então, qual é a temperatura ideal?

De acordo com o INCA, é preferível que se tome bebidas em temperaturas de 55ºC ou, pelo menos, 60ºC. Para chegar nessa temperatura, desligue o fogo quando iniciar a formação de bolhas gasosas no fundo da panela ou chaleira, ou seja, quando o líquido começar a ferver.

“O ideal é que após a fervura, o recipiente com o líquido quente seja colocado sobre uma superfície fria por cerca de cinco minutos para só então ser consumido”, explica Luis Felipe.

A pesquisa ainda aponta que, em temperaturas normais, a ingestão de café e mate não possui efeito cancerígeno para tumores de mama, próstata e pâncreas, enquanto para os tumores de fígado e endométrio, o consumo de café possui um efeito protetor.

De acordo com artigo publicado na revista científica The Lancet Oncology, em estudos de laboratório, a ingestão de água muito quente, entre 65 e 70 graus, aumentou a incidência de tumores de esôfago em camundongos e ratos.

Leia também: Erro médico faz mulher retirar os seios mesmo sem ter câncer

+ Alerta para Caxumba: 37 casos são confirmados em São Paulo

Relacionamento abusivo: saiba se você está em um no podcast Senta Lá, CLAUDIA