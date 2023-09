Conheça 5 alimentos para se manter hidratada no calor

O Brasil vem sendo assolado por uma onda de altas temperaturas nas últimas semanas, e desde os afazeres da casa até nossas saídas aos finais de semana, o calor bate na porta desde cedo! E mesmo que não estejamos suando, nosso corpo perde água com muita mais facilidade, sendo necessário aumentar nosso consumo e beber aqueles dois litros diários que a gente tanto ouve falar.

No entanto, podemos implementar alguns outros cuidados na nossa rotina para acompanhar nossas garrafinhas diárias de água, e tudo isso pode ser feito através da sua alimentação. Por isso, trouxemos 5 alimentos que ajudam a manter a hidratação do corpo nos tempos de calor, com ajuda de Fúlvia Hazarabedian, nutricionista e criadora do projeto Bio Nutri.

Mas antes de discutir a respeito da nossa alimentação, devemos entender a importância da hidratação para o nosso corpo, que vai muito além de beber água ou sucos apenas quando sentimos aquele instinto de sede.

O corpo humano é composto por, aproximadamente, 70% de água, sendo essencial para a regulação da temperatura corporal e o funcionamento dos nossos órgãos. Além disso, ela ajuda a eliminar as toxinas, e fornece uma espécie de apoio no transporte de nutrientes.

“É essencial que, além de garantir a hidratação necessária – garantida principalmente através do consumo de água, chás e sucos – a alimentação seja rica em alimentos leves, de fácil digestibilidade e que contenham H2O, como as frutas e os legumes”, explica a nutricionista.

Alimentos para evitar no calor

Você pode estar se perguntando se existem alimentos que agravam os sintomas da desidratação, e a resposta é sim! “Devemos evitar, principalmente, as frituras e gorduras, pois reduzem o ritmo digestivo, além de ter maior densidade energética e afetar a regulação hormonal”, recomenda Fúlvia.

Ela também acrescenta que alimentos ou compostos com efeitos diuréticos – como alface e beterraba – também podem ter efeitos negativos na hidratação do corpo quando desacompanhados da ingestão adequada de água.

E notícias ruins para os amantes de uma caipirinha em dias de calor: bebidas alcoólicas e ingredientes termogênicos podem aumentar a temperatura do seu corpo, assim ajudando na diminuição do volume corporal de água. Por isso, evite o café e aquele drinquezinho quando estiver com muito calor.

Alimentos que podem ajudar na hidratação

Melancia

A nutricionista conta que a melancia é uma ótima opção para manter a hidratação do corpo! É uma das frutas que mais hidratam, apresentando um teor de 95% de água em sua composição, além de ser rica em vitaminas A, B6, C, potássio e ferro, ou seja, os benefícios vão para além da ingestão de líquidos! Estamos indo fazer uma bacia de melancia.

Abacaxi

O abacaxi é mais uma das frutas que vieram salvar a gente nesse calor. “Além da água, existem alimentos que possuem vitamina C, ajudando no sistema imunológico – é o caso da melancia, o abacaxi e o pepino”, conta Fúlvia. Acompanhado da ingestão adequada de água, o abacaxi é uma ótima fonte de hidratação, contando com 87% de água em sua composição.

Melão

O melão é a típica fruta do verão. E com razão, pois a fruta conta com 90% de água em sua composição, além de ser uma ótima fonte de cálcio, magnésio e vitamina C, sendo altamente recomendado por Hazarabedian. Ele ainda ajuda a fornecer uma maior sensação de saciedade, sendo perfeito para desintoxicação do corpo e a prisão de ventre.

Água de Coco

Quem disse que para se hidratar só podemos beber água? Já temos nossa bebida favorita para passar o dia na piscina: a nutricionista conta que a água de coco é “grande aliada na hora da hidratação, podendo ser misturada com as frutas”. Ela conta ainda com diversos sais minerais e vitaminas, ajudando no combate às toxinas.

Pepino

E deixamos o melhor para o final, o pepino, que conta com 96% de água em sua composição. Além de ser usado nos rituais de beleza caseiros, Fúlvia conta que além de ajudar na hidratação, melhora o funcionamento do sistema imunológico por possuir vitamina C. O pepino também conta com propriedades capazes de estimular a síntese de colágeno e ajudar o organismo a eliminar toxinas.

Incorpore na dieta

Com todas essas opções deliciosas, não poderíamos deixar de analisar como incorporar esses ingredientes na rotina do dia a dia. “Sempre escolher uma fruta no café da manhã, além do lanche da manhã e lanche da tarde, ou até como sobremesa do almoço e jantar. A fruta também pode ser consumida batida com chá – os chamados, suchás – ou com água de coco para um suco mais elaborado, mas é importante que não seja coado, para não perder as fibras da fruta”, acrescenta Fúlvia.

Além disso, é recomendado escolher opções leves de almoço e jantar, como saladas frescas e vegetais crus e cozidos, que são sempre uma boa pedida. Agora sim, estamos prontos para aproveitar esse calor!