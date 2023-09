Onda de calor intensa atinge o país e temperaturas poderão chegar a 45ºC

Uma onda de calor intensa está prevista para atingir todo o país nas próximas duas semanas, podendo chegar a bater recordes de temperaturas e até mesmo oferecer riscos à saúde.

Segundo alerta realizado pelo Metsul neste último domingo (17), todas as cinco regiões do Brasil serão atingidas pelo fenômeno, que poderá ter o seu pico máximo entre o final desta semana e início da próxima. Confira a publicação:

🔴 ATENÇÃO – ALERTA | Brasil terá onda de calor excepcional com máximas até entre 40°C e 45°C. Todas as regiões do país serão atingidas e com marcas históricas. Calor será tão extremo que será perigoso e oferecerá risco à saúde e à vida.

‼️ Leia alerta ▶️ https://t.co/eTkRLSHwYM pic.twitter.com/trMAj8dGdQ

— MetSul Meteorologia (@metsul) September 17, 2023