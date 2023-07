7 dicas para manter hábitos saudáveis em uma rotina exaustiva

Trabalhar, enfrentar o trânsito, cuidar da família, realizar afazeres domésticos: com tantas obrigações no dia a dia, é difícil encontrar tempo (e possibilidades) para criar uma rotina de hábitos saudáveis. E isso envolve tudo: desde dormir oito horas por dia até se exercitar e ter uma dieta balanceada. Não é à toa que vivemos em uma era marcada pela exaustão mental.

Porém, mesmo diante de uma realidade caótica, é possível se organizar (física e emocionalmente) para tentar viver melhor. A seguir, a psicóloga Nadia Cristina Ferreira dá dicas para manter o autocuidado em cenários caóticos:

Não precisamos dar conta de tudo

Temos essa noção equivocada — muito alimentada pelas redes sociais — de que podemos equilibrar todos os pratos enquanto o mundo queima ao nosso redor, e isso apenas contribui para que estejamos sempre alternando entre a exaustão e a frustração. Spoiler: as coisas não precisam ser desse jeito!

“Para darmos conta de tudo, precisaríamos dedicar todos os minutos do nosso dia para realizar obrigações. Porém, ninguém consegue fazer isso. Para além do básico, que é dormir bem, trabalhar, se exercitar e ter uma alimentação saudável, também somos seres sociais que recebem visitas em casa, assistem filmes, passam tempo com a família”, relembra a psicóloga.

Portanto, ao não dedicar tempo para o prazer, basicamente garantimos a ausência da calma. Mas, aí, vem a pergunta de um milhão de dólares: como dar atenção para todas as áreas de nossas vidas, desde as mais burocráticas até as prazerosas? Vem conferir as dicas:

1. Peça ajuda

Antes de tudo, Nadia recomenda que saibamos reconhecer a hora de pedir ajuda, seja ela prática — alguém que te auxilie com as tarefas — ou emocional — um amigo com quem possamos desabafar e entender que não somos os únicos a não conseguir dar conta de tudo.

2. Pessoas vêm de contextos diferentes

Sabe aquela pessoa do seu Instagram que consegue trabalhar, cuidar dos filhos, se exercitar, viajar e ainda arranjar um tempinho para praticar ioga de manhã? Não a defina como um parâmetro a ser seguido. “Dar conta de tudo vai depender de quem você é, de seu contexto, do local em que moramos, onde trabalhamos, quanto tempo perdemos no trânsito, faixa etária, quanto ganhamos, aspectos físicos e emocionais. Todos esses fatores são determinantes para entendermos as nossas limitações e necessidades”, aponta.

A especialista exemplifica: “É muito mais difícil para uma mãe, que realiza dupla jornada trabalhando e cuidando da casa, aderir a um estilo de vida saudável do que um homem tradicional. Fora que, mesmo quando as mulheres conseguem, há um sentimento de insuficiência e culpa por precisarem abrir mão de algumas coisas em prol de si mesmas.”

3. Tenha sentido em suas tarefas

Levando em consideração todos os aspectos individuais e sociais, é necessário entender o sentido de manter hábitos saudáveis em uma rotina estressante. “Muitas vezes, o paciente começa esse esforço de se autocuidar em meio às obrigações excessivas e, durante o processo, passa a compreender melhor o sentido daquilo”, conta.

É necessário sentir os benefícios na prática para passarmos a nos priorizar. Novamente: aqui, o intuito não é dar conta de tudo, mas aceitar que o autocuidado, em maior ou menor grau, deve estar presente em nossas realidades.

“Não podemos ter um discurso médico ou de rede social como motivação. Precisamos nos apropriar desse estilo de vida porque simplesmente nos faz bem”, aconselha.

4. Defina metas realistas

Imagine que, em meio a sua rotina caótica no trabalho, você decide passar a fazer exercícios físicos. Neste contexto, é imprescindível que as suas metas sejam realistas: “Não adianta querer ir seis vezes por semana na academia mesmo com um dia a dia aceleradíssimo. É mais fácil ir três vezes na semana, numa constância bacana, do que chegar num momento em que o plano falha e te gera um sentimento de frustração”, alerta.

Inclusive, a especialista afirma que um dos maiores motivos para que as pessoas percam os hábitos saudáveis da rotina é a sensação de decepção por não conseguirem cumprir com o que havia sido estabelecido.

5. Se organize

Nadia revela que, por mais simples que pareça, escrever a rotina ajuda o cérebro a colocar os planos em prática. “Anote tanto as suas obrigações, quanto os hábitos saudáveis que você deseja cultivar. Pode ser em uma agenda de papel ou em algum aplicativo. O importante é ter o dia a dia bem organizado”, esclarece.

Aliás, aí vai alguns aplicativos ótimos para manter hábitos saudáveis (disponíveis para iOS e Android):

Waterbot : te lembra o horário de regar as plantas, caso você deseje cultivá-las em casa;

: te lembra o horário de regar as plantas, caso você deseje cultivá-las em casa; Stand Up! The Work Break Timer : temporizador que notifica a hora de realizar uma pausa no trabalho;

: temporizador que notifica a hora de realizar uma pausa no trabalho; StretchMinder : para não se esquecer de se alongar durante o dia;

: para não se esquecer de se alongar durante o dia; HabitNow : possibilita criar uma lista de afazeres e acompanhar o processo ao longo do dia enquanto você conclui as tarefas;

: possibilita criar uma lista de afazeres e acompanhar o processo ao longo do dia enquanto você conclui as tarefas; Aura : aplicativo de meditação gratuito que ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade;

: aplicativo de meditação gratuito que ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade; Waterllama: envia notificações para que você beba ao menos dois litros de água por dia.

6. Trace um planejamento

Nadia aponta que não adianta apenas estabelecer as metas e organizá-las: é essencial saber como executá-las. “Se você só consegue comprar alimentos saudáveis na feira, e ela rola no domingo de manhã perto da sua casa, se organize para que, neste dia, você esteja lá.”

7. Não tenha medo de pedir ajuda profissional

Por fim, o último ponto está bastante conectado ao primeiro tópico que citamos: não tenha medo de pedir ajuda: Nadia aconselha tanto uma psicóloga para nos ajudar em aspectos emocionais, quanto especialistas como nutricionistas ou educadores físicos capazes de traçar os melhores caminhos para nós. “Às vezes, tentamos acertar sozinhos, erramos e isso nos afasta de nossos objetivos”, conclui.