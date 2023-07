Rotina noturna: Aprenda a fazer massagem hidratante para os pés

Quando falamos de beleza temos o costume de focar no rosto, cabelo e outras áreas mais visíveis do corpo. Pois é um equívoco! Cuidar bem dos pés é tão importante para a autoestima quanto fios bem hidratados. Pensando na saúde deles, consultamos as profissionais Silvia Delforno, terapeuta corporal do Guia de Massagem, Thayane Leocardeo, esteticista da Clínica Healthy e Adriana Vilarinho, dermatologista, que nos ajudaram a criar uma rotina de massagem hidratante para os pés vai te relaxar e ajudar a dormir.

“Muitas mulheres deixam o cuidado com os pés de lado por estarem sempre calçados e, no inverno, pouco exposto. Contudo, é necessário cuidado diário, pelo menos o uso de hidratante, mantendo-os limpos e hidratados. Como terapeuta, costumo dizer que a mulher que cuida de seus pés está com a autoestima em dia”, indica Silvia Delforno. Abaixo, confira alguns cuidados para colocar em prática.

Esfoliação e hidratação dos pés

Hidratação precisa fazer parte do nosso hábito diário com os pés, assim como fazemos com o rosto e corpo. Na busca por hidratantes, a terapeuta corporal recomenda procurar os que tenham glicerina e/ou pantenol na fórmula, pois são componentes essenciais para hidratar os pés ressecados. Se você precisa de uma hidratação mais profunda, ela indica enrolar o pé umectado em um filme plástico, proteger com meia e passar algumas horas assim.

A esfoliação é outra etapa importante. “Os pés apresentam uma camada superficial mais grossa que o restante do corpo, o que dificulta um pouco a penetração dos hidratantes. Ao realizar essa prática 1 ou 2 vezes por semana, é possível remover as células mortas, promovendo uma maior uniformidade à pele e facilitando a penetração dos ativos contidos no hidratante”, explica a médica Adriana Vilarinho.

“Uma mistura caseira de mel e açúcar” pode resolver essa questão, recomenda Silvia Delforno. “Esfolie todo o dorso dos pés, já sentindo o início do prazer do cuidado”, indica a profissional.

Escalda-pés antes da massagem?

Depois de esfoliar os pés, o escalda-pés é uma ótima forma de entrar em um estado de relaxamento antes de massagear o corpo. “O primeiro passo é preparar o ambiente, podemos usar cromoterapia ou musicoterapia, pois essas técnicas promovem bem-estar”, recomenda a esteticista Thayane Leocardeo.

“Essa é uma prática de equilíbrio físico e mental. Revigora as energias, auxilia na qualidade do sono, traz sensação de relaxamento, aliviando dores e sensação de bem-estar”, completa. Silvia Delforno pontua que essa técnica pode ser ótima para que pessoas com cócegas, pés inquietos ou frios se acostumem ao toque.

Como fazer um escalda-pés

Após preparar o ambientes, as duas profissionais indicam escolher uma bacia, colocar água morna e pingar algumas gotas de óleos essenciais ou flores secas, como camomila. Vai de acordo com a sua preferência. Outra dica bacana é adicionar duas colheres de sal, que auxiliam na redução o inchaço, promovendo uma sensação de leveza. Ou, ainda, aquelas bolinhas de vidro, que trazem uma sensação confortável. Mergulhe os pés e deixe a água aquecê-los por uns 15 ou 20 minutos.

Continua após a publicidade

Massagem hidratante para os pés

Já relaxada, é o momento de começar a massagem hidratante. Escolha um produto que tenha maior absorção. Silvia Delforno acha relevante pensar no poder de hidratação e que o produto não deixe aquela sensação escorregadia nos pés – o que pode atrapalhar na hora de massagear. Para quem luta com um ressecamento intenso, vale investir em óleos. Só higienize a região depois, para você não escorregar ou cair após a massagem.

A terapeuta corporal sugere começar a massagem “acordando” os pés: para isso, vá puxando-os para dentro e depois para fora, como se estivesse alongando, e girando levemente. “Atente-se aos dedos, puxe-os para fora, um a um, num movimento delicado, porém firme, ‘amassando’ carinhosamente a parte mais grossa dos dedos. Rotacione os dedos, um por um. Desça suas mãos no sentido do centro do pé, usando o dedo polegar para massagear a planta, enquanto os outros dedos massageiam a parte superior”, continua a profissional.

“Pressione o polegar no centro da parte de baixo, no meio do pé. Fixe o polegar por alguns segundos – esse movimento pode gerar uma dorzinha, mostrando que o cansaço está indo embora. Siga apertando toda a extensão, sem chegar no calcâneo, parte inferior do pé. Segure o pé pelo calcanhar, eleve e faça manobras de deslize entre a panturrilha até o calcanhar, sentindo a tensão dissipar. Finalize com movimentos carinhosos por toda a extensão do pé, tanto na parte de cima como na parte de baixo”, finaliza.

Importante frisar, também, que estamos falando de uma parte muito importante do corpo, já que é a sustentação de tudo. “Na reflexologia, cada ponto do pé representa um órgão, assim podemos identificar algum ponto de dor e equilibrar essa disfunção trazendo o equilíbrio da saúde e bem-estar“, conta Thayane Leocardeo. Silvia Delforno recomenda prestar atenção especial à parte superior dos pés, pois é a que apoiamos quando andamos, e no centro plantar, onde estão os pontos de relaxamento. Destrinchando melhor, ela indica 3 pontos para caprichar na massagem:

“O primeiro é contornar a unha do dedão, como se fosse tirar a cutícula, excelente auxílio no combate à insônia. Para auxiliar no controle da ansiedade, encontre um ponto entre partes mais salientes da região superior da sola do pé, pressionando com média intensidade, em movimentos circulares. Você saberá quando encontrar esse ponto, pois a sensação de relaxamento é perceptível. Outra parte importante fica entre todos os dedos, o movimento indicado imita um beliscão, um dedo na parte superior, outro na parte inferior, puxando pra cima; esse ponto alivia dores nas costas, braços e pernas. Faça entre os meios de todos os dedos”.

Há alguma contraindicação?

A terapeuta corporal pontua que é bom “evitar massagear os pés caso tenham varizes expostas, feridas abertas, lesões na pele, descamação ou vermelhidão alérgica. Pessoas com histórico de diabetes e doenças cardiovasculares precisam de atenção, além das mulheres grávidas”.

Depois desse guia, que tal começar a prestar mais atenção aos seus pés?

Relacionadas Sua Vida 4 poderosos banhos de limpeza energética recomendados pelas benzedeiras