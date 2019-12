Horóscopo: Previsões astrológicas para todos os signos em 2020

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Senta lá, Claudia EP12 00:00 44:11



O ano de 2019 foi difícil para muita gente, tanto em aspectos pessoais, quanto em uma perspectiva social. Será que em 2020 as coisas serão um tanto mais animadoras? Bem, de acordo com a astróloga Titi Vidal, convidada deste episódio do podcast “Senta lá, CLAUDIA”, é bom continuar atenta porque os próximos meses não devem ser tão mais tranquilos assim.

De acordo com ela, vários acontecimentos astrológicos rolam ao mesmo tempo, como o encontro de vários planetas (Saturno, Plutão, Júpiter, e Marte) no signo de Capricórnio, e devem fazer com que todo mundo saia de suas zonas de conforto. Vale ficar de olho nos meses de janeiro, fevereiro, e março, quando esses fenômenos prometem estar no ápice.

Esse período, no entanto, não precisa ser necessariamente ruim! Segundo a profissional, a hora é de arregaçar as mangas, parar de reclamar, e agir. Essa será a tônica. Além disso, ela também revelou como será 2020 para cada signo do zodíaco nos campos amoroso, profissional, e familiar.

