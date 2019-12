Como a Lua Nova em Capricórnio vai afetar cada signo do zodíaco

Logo após o Natal, no dia 26, a Lua Nova entra em Capricórnio e ficará por lá durante todo o final de 2019 e início de 2020. O período, que também será marcado por um eclipse solar, pede reflexão. Será um momento de analisar as próprias escolhas e mudar o que incomoda, além de tomar uma postura mais racional e responsável.

Confira a seguir como a nova fase lunar afetará cada um dos signos de acordo com as previsões da astróloga Susan Miller:

A chegada da Lua nova do dia 26 intensificará ainda mais as novidades positivas no seu setor do trabalho, que já está privilegiado desde o começo do mês. O fenômeno abrirá portas para oportunidades que você buscava há muito tempo e ajudará nas suas finanças, permitindo-lhe quitar possíveis dívidas.

O final de ano promete para as taurinas. Com a Lua nova, o momento se tornará ainda mais especial, e você se sentirá completa e feliz. No dia 26, pode ser também que surja uma oportunidade de última hora para passar o Réveillon em um ambiente novo e luxuoso.

Com a chegada do dia 26, algum assunto ou problema antigo seu pode voltar à tona. Não se desespere, considere isso como uma oportunidade para finalmente resolvê-lo e conseguir seguir em frente.

É muito provável que todo o esforço que você está tendo agora logo será recompensado. Boas notícias em relação a isso chegarão junto ao eclipse e à Lua nova do dia 26. Você alcançará o sucesso e pode ser que consiga um aumento ou até uma efetivação para um cargo de maior importância e responsabilidade.

Aproveite toda a energia gerada pela Lua nova e pelo eclipse solar do dia 26 para começar um novo projeto de vida, investindo em exercícios e alimentação mais saudável. Comece logo no dia seguinte, porque quanto mais perto do eclipse, mais os seus resultados serão impactados pela energia positiva do fenômeno.

A Lua nova do dia 26 em Capricórnio terá um grande impacto na sua vida amorosa. O fenômeno irá te ajudar a conhecer alguém novo e interessante. Caso já esteja comprometida, é provável que você fique noiva ainda este ano.

A partir do dia 26, você estará mais favorável a mudanças de todos os tipos. Se estiver em busca de um novo lugar para morar, por exemplo, a Lua nova em Capricórnio aumentará as suas possibilidades de realizar esse sonho.

A Lua nova do dia 26 trará boas notícias para as escorpianas. Além de possíveis novos romances, a Lua e o eclipse solar indicam que uma promoção pode estar a caminho.

Assim como o resto do mês, a Lua nova terá impactos nas suas finanças. O fenômeno te ajudará a conquistar os maiores rendimentos dos últimos anos e uma fonte de renda estável também deverá se concretizar. Aproveite!

Apesar de trazer oportunidades de toda sorte, o principal papel do dia 26 será abrir portas para o melhor dia do ano, o dia 27. Reserve essa data para plantar a semente de algo que deseja muito ou se presentear com um dia em um spa.

Seu grande momento chegará junto com a Lua nova do dia 26. Boas novas virão. Guarde-as em segredo por mais algum tempo, mas lembre-se que precisará de um intermediário para alcançá-las e, então, você brilhará de verdade!

A Lua nova do dia 26 lhe dará uma rara oportunidade, com o auxílio de um amigo. Um projeto de sua autoria trará não só sucesso, mas também ofertas e recompensas financeiras. Pode celebrar!

