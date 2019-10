Por que não sinto vontade de transar?

Seu navegador não possui suporte ao elemento audio. - Senta lá, Claudia. Por que não 00:00 34:19





Às vezes, o desejo e a disposição para fazer sexo simplesmente desaparecem. Quando esporádica, essa falta de vontade está geralmente associada ao ciclo reprodutivo feminino, que passa por momentos de maior ou menor estímulos hormonais. Mas as causas para falta de libido ou disposição para transar podem ser diversas, incluindo disfunções e desequilíbrios no funcionamento do nosso corpo. A indisposição advém ainda de queixas de dor e desconforto durante as relações. De modo geral, ter mais vontade e prazer passam por contornar certas situações e também receber os incentivos corretos.

Neste episódio do podcast Senta lá, CLAUDIA, a ginecologista Erica Mantelli, especialista em sexologia, ajuda a entender potenciais motivos para a falta de vontade de manter relações sexuais em conversa com as editoras Isabella Marinelli e Letícia Paiva, que levantam as principais dúvidas sobre o tema. Ela explica por onde começar a investigar, como os anticoncepcionais hormonais podem se refletir na falta de libido e como lidar quando a falta de vontade é do parceiro.

